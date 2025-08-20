Mediju pārstāvji Serbijas basketbolistiem kar kaklā Eiropas čempionāta zeltu, no Latvijas un Igaunijas sagaida pārsteigumus, bet no Lietuvas - vilšanos
Mediju balsojumā par Eiropas basketbola čempionāta favorīti tiek uzskatīta Serbijas vīriešu basketbola izlase, vēsta Starptautiskās Basketbola federācija (FIBA).
Akreditēto mediju balsojumā 73,1% norādīja, ka par čempioni kļūs Serbijas basketbolisti. Vēl 10% par favorīti uzskata Pasaules kausa ieguvēju Vāciju, bet Francijai atvēlēti 6,2%. Savukārt par Latvijas uzvaru Eiropas čempionāta finālturnīrā savu balsi atdeva 3,1% mediju. Zem mums arī pārbaudes mača pretinieki Grieķija (2,3%) un pašreizējie Eiropas čempioni spāņi (1,5%).
Who will be crowned #EuroBasket Champs? 🏆— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 20, 2025
📖 Predictions: https://t.co/vz24kOlE2H pic.twitter.com/xguwPi8TmW
Iekļūšanu labāko trijniekā serbiem sagaida 90,8% žurnālistu, Vācijai 64,6%, Francijai 52,3%, bet Latvijai 21,5%. Tālāk seko slovēņi ar 18,5%, spāņi 13,8% un grieķi 13,5%. Krietni mazāk ekspertu tic Turcijas (6,2%), kā arī Somijas, Itālijas un Lietuvas (visām - 5,4%) izredzēm.
Par turnīra lielāko pārsteigumu mediju balsojumā tiek uzskatīta Somija (23,1%), kurai ar 17,7% seko Latvijas izlase, bet labāko trijnieku noslēdz Igaunija (9,2%). Savukārt lielāko vilšanos varētu radīt Spānija (26,9%), Grieķija (15,4%), Francija (11,5%), Slovēnija (10%) un Lietuva (9,2%).
Balsojumā tiek prognozēts, ka par turnīra vērtīgāko spēlētāju tiks atzīts Serbijas izlases līderis Nikola Jokičs (72,2%), bet ar 2,4% balstu ceturto vietu balsojumā dalīja Kristaps Porziņģis, Serbijas izlases aizsargs Bogdans Bogdanovičs, Vācijas valstsvienības saspēles vadītājs Deniss Šrēders, Grieķijas izlases līderis Jannis Adetokunbo un Somijas valstsvienības spēka uzbrucējs Lauri Markanens. Savukārt otro vietu ar 4,8% balsu dala vācietis Francs Vāgners un slovēņu superzvaigzne Luka Dončičs.
Savukārt par turnīra labāko treneri mediju balsojumā tika atzīts Serbijas valstsvienības stūrmanis Svetislavs Pesičs (34,4%). Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki ar 12,7% ierindojās ceturtajā pozīcijā, atpaliekot arī no spāņu stūrmaņa Serdžo Skariolo un grieķu basketbola leģendas Vasiļa Spanuļa. Savukārt aiz Banki ir trīskārtējais Eirolīgas čempions turks Ergins Atamans.
Vislielākās izredzes kļūt par sacesnību rezultatīvāko spēlētāju ir atvēlētas Dončičam (35,2%), Markanenam (20%) un Adetokunbo (16%). Savukārt Porziņģis ierindots sestajā vietā (2,4%). Labākie cīnītāi par atlēkušajām bumbām varētu kļūt Jokičs (58,4%), Adetokunbo (10,4%) un Jons Valančūns (7,2%). Šeit Porziņģim atvēlēta dalīta septītā ticamākā iespēja (1,6%). Savukārt aptaujā pat labākais piespēlētāju - Dončičs (30,4%), Šrēders (22,4%) un Jokičs (18,4%). 1,6% iespējamība un dalītā septītā vieta atvēlēta mūsu Artūram Žagaram.
Trīs ticamākie kandidāti labākā jaunā spēlētāja balvai ir NBA talanti - francūži Alekss Sarrs un Zakarijs Risašē (attiecīgi 24,4% un 22,1%) un serbs Nikola Topičs - 20,9%.
Pēdējo metienu žurnālisti vislabāk uzticētu Dončičam (34,5%), Jokičam (12,6%) vai Bogdanam Bogdanovičam (11,8%). Šajā rādītājā Porziņģis dala septīto vietu ar 2,5% balsu.
Savukārt labākie ceļojošie līdzjutēji esot Lietuvai (21,5%), Somijai (14,6%), Serbijai (13,8%), Grieķijai (12,3%) un Igaunijai (10%). Latviešiem šoreiz tikai dalīta septītā vieta (4,6%) - cerēsim, ka arguments ir tas, ka mūsu faniem ceļot nekur nevajadzēs.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.