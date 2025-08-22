Latvijas U-16 basketbolistēm šaušalīgs Eiropas čempionāta pusfināls pret Spāniju. Rezultatīvākajai spēlētājai tikai 5 punkti ...
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase piektdien Rumānijā Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīra pusfinālā cieta sagrāvi mačā ar Spāniju un sestdien aizvadīs spēli par trešo vietu. Latvijas izlase piekāpās pretiniecēm ar 24:81 (9:22, 4:22, 4:13, 7:24) un cīņā par bronzas medaļām sestdien tiksies ar Slovēnijas un Vācijas spēles zaudētājām.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar pieciem gūtiem punktiem bija Helēna Paula Arāja.
Spānijas vienībā punktus guva visas 12 basketbolistes, par rezultatīvāko ar 15 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām kļūstot Amelijai Alonso, bet Izabelai Ernandesai sakrājot 13 punktus un pa piecām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas vienība precīzāk par pretiniecēm izpildīja tikai soda metienus (71,43%:69,23%), zaudējot cīņu par atlēkušajām bumbām (33:62), vairāk kļūdoties (29:21), mazāk pārķerot bumbas (10:24) un mazāk bloķējot metienus (1:6).
Latvietes ne reizi neizvirzījās vadībā, spānietēm pēc Trinitijas Eseanatogu panākot 8:1, pēc Klaudijas Lostalas divpunktu metiena - 19:5 un turpinot strauji palielināt pārsvaru.
Apakšgrupā Latvijas basketbolistes ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 76:73 tika pieveikta Ungārija, bet ceturtdaļfinālā ar 51:47 - Itālija.
Spānijas komanda A grupā ar 102:38 sagrāva Lielbritānijas vienaudzes, ar 65:48 uzvarēja Latviju un ar 61:30 - Slovēniju, izcīnot pirmo vietu grupā. Astotdaļfinālā ar 80:29 tika sagrauta Čehija, bet ceturtdaļfinālā ar 72:53 uzvarēta Francija.
Abas komandas jau ir nodrošinājušas vietu nākamā gada Pasaules U-17 kausa izcīņā.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 - Ukrainu un ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu. Pēdējās pārbaudes spēlēs latvietes ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 - Zviedriju.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa ("Ogre"), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas - RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas - RBS/"Centrs"), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS "Rīdzene").