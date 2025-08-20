Lūisa Hamiltona līgumā ar "Ferrari" izrādās ļoti interesants punkts
Britu autosporta leģenda Lūiss Hamiltons pilnībā kontrolē savu nākotni “Ferrari” komandā, atklājis itāļu laikraksts “Gazzetta dello Sport”. Noskaidrojies, ka viņa līgumā ar Maranello bāzēto vienību ir iekļauts īpašs punkts, kas dod septiņkārtējam F-1 čempionam tiesības pašam izlemt par sadarbības turpināšanu.
Hamiltona pašreizējais līgums paredz dalību “Ferrari” rindās līdz 2026. gada beigām, taču tajā ir noteikts arī papildu trešais gads. Šis nosacījums pilnībā ir paša sportista ziņā. Proti, komanda nevarēs liegt viņam palikt līdz 2027. gadam, ja viņš to vēlēsies.
Šāda vienošanās ierobežo “Ferrari” iespējas īstermiņā brīvi plānot pilotu sastāvu, jo tieši Hamiltonam ir noteicošais vārds par savu nākotni. Tiek uzsvērts, ka šāds līguma formāts radies galvenokārt komerciālu iemeslu dēļ – 105 F-1 posmu uzvarētājs būtiski palielina globālo uzmanību pret “Ferrari” zīmolu. Kā raksta “Gazzetta dello Sport”: “”Ferrari” sekos viņam jebkuros apstākļos”.
Tomēr sportiskie rezultāti līdz šim nav attaisnojuši cerības. Hamiltons, kuram “Ferrari” bija jauns karjeras izaicinājums, piedzīvojis grūtāko sezonas sākumu savā F-1 karjerā. Sezonas pirmajās 14 “Grand Prix” sacīkstēs viņam nav izdevies tikt uz goda pjedestāla, kamēr komandas biedrs Šarls Leklērs jau piecas reizes iekļuvis labāko trijniekā.
Īpaši sāpīgs bija posms Ungārijā, Hamiltona tradicionāli iecienītajā Hungaroringas trasē. Tur brits nepārvarēja otro kvalifikācijas kārtu un pēc sacīkstēm sevi nodēvēja par nelietderīgu, piebilstot, ka komandai jāapsver jauna pilota piesaiste.
Neskatoties uz grūtībām trasē, Hamiltona statuss ārpus tās paliek nesatricināms. Viņš joprojām ir viens no atpazīstamākajiem sportistiem pasaulē, un viņa klātbūtne komandai sniedz milzīgus ieguvumus. Līdz ar to “Ferrari” nākotne lielā mērā būs atkarīga ne tikai no rezultātiem, bet arī no Hamiltona paša lēmuma par to, cik ilgi viņš vēlas palikt F-1 apritē.