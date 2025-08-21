Fanu zona un aproces: basketbola līdzjutējiem, lai iekļūtu arēnā uz "EuroBasket 2025", gaidāma neierasta kārtība
2025. gada Eiropas čempionāta laikā basketbolā pie "Xiaomi Arēnas" atradīsies fanu zona, kurā iekļūt varēs arī tie līdzjutēji, kuriem nav biļešu uz spēlēm. Tiem, kuri vēlas apmeklēt spēles, iekļūšana arēnā notiks ar speciālu aproču palīdzību, vēsta Latvijas Basketbola savienība.
Straujiem soļiem tuvojas 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Latvijas Basketbola savienība informējusi, ka pie "Xiaomi Arēnas" atradīsies plaša fanu zona, kurā maču gaitām būs iespēja sekot līdz arī tiem, kuri nav iegādājušies biļetes uz "EuroBasket 2025" spēlēm.
Līdzīgi 2023. gada pasaules čempionātam hokejā, arī basketbolā spēļu biļešu īpašnieki saņems aproces, ar kurām tiks arēnā. Aproču saņemšanas punkti jeb teltis atradīsies pie ieejām. Lai saņemtu aproci, būs vienkārši jānoskanē spēļu biļete. Aproču īpašnieki spēles arēnā varēs iekļūt stundu pirms mača sākuma. Gadījumā, ja iepriekšējā spēle būs beigusies vēlāk, piemēram, papildlaika dēļ, tad arī ieeja faniem būs mazliet vēlāk.
Kopumā ieejai arēnas teritorijā būs veselas divas ieejas ar drošības kontroli - no Skanstes ielas un Grostonas ielas puses. Tiem faniem, kuriem nav biļete, būs iespēja atrasties fanu zonā, kas katru grupas spēļu dienā darbosies līdz pusnaktij. Fanu zonā būs iespēja baudīt izklaides programmu, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī kopā ar citu valstu līdzjutējiem baudīt turnīra gaisotni. Fanu zonā būs iespēja iegādāties atspirdzinošus dzērienus un ēdienus katrai gaumei.
Jāmin, ka pēc katras "EuroBasket" spēles faniem būs jāatstāj arēna. Tas attieksies arī uz tiem, kuriem ir aproce uz nākamo spēli. Tāpat jāmin, ka līdz ar fanu zonu pie arēnas nevarēs atstāt automašīnu, līdz ar to līdzjutējiem jāizvēlas citi nokļūšanas veidi, piemēram, ar sabiedrisko transportu.
Apakšgrupas spēļu dienās gaidāmas trīs spēles. Latvijas izlases mači sāksies plkst. 18:00. Dienas pirmā spēle plānota plkst. 14:45, bet noslēdzošā - 21:15.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Polijā, Kiprā un Somijā. Rīga bez vienas apakšgrupas uzņems arī visas izslēgšanas spēles. Latvijas izlase A grupā cīnīsies pret Serbijas, Turcijas, Igaunijas, Portugāles un Čehijas valstsvienībām.