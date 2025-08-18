"EuroBasket 2025" gājiens uz Esplanādi un tikšanās ar izlases spēlētājiem
Šodien pēc preses konferences pie Dailes teātra notika svinīgais gājiens līdz Esplanādei, kur tika atklāta "EuroBasket 2025" veltīta basketbola arka. ...
FOTO: svinīgi Esplanādē atklāj "EuroBasket 2025" veltītu basketbola arku
Šodien, deviņas dienas pirms pirmās 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā spēļu dienas, no Dailes teātra līdz Esplanādei varēja vērot svinīgu gājienu, kas noslēdzās ar arkas atklāšanu un tikšanos ar Latvijas izlases spēlētājiem.
Pie Dailes teātra preses konferencē izteicās Rīgas mērs Vilnis Kleinbergs, bijušais mērs Vilnis Ķirsis, Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki, "EuroBasket 2025" izpilddirektors Kaspars Cipruss, kā arī Valsts un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs izteicās, ka ar "EuroBasket 2025" Latvijas ekonomikā varētu papildus ieplūst ap 60 miljoniem eiro. Mērs uzsvēra, ka Rīgai šādi pasākumi ir svarīgi, tas Latvijas galvaspilsētai ir stratēģisks ieguvums. Viņaprāt, Rīga pasākumiem ir sagatavojusies gana labi un galvenais ir baudīt basketbola svētkus. Kleinbergs aicināja rīdziniekus būt saprotošiem, rēķināties ar to, ka Rīgā ieradīsies daudz fanu, būs lielāka burzma gan ielās, gan kafejnīcās.
Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki ieskicēja favorītus un pašu gaidas, bet policijas pārstāvji izteicās, ka tiekot vērtēti dažādi riski sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Šobrīd netiekot apsvērta iespēja liegt pieeju Brīvības piemineklim, taču Serbijas faniem 6. septembrī, kad Rīgā bez basketbola gaidāma arī šīs izlases futbola cīņa pret Latviju tiks ierādīta kāda īpaša pulcēšanās vieta pilsētā, kas netika konkretizēta. Tika pausts, ka basketbola fani ir miermīlīgāki par futbola huligāniem.
Pēc preses konferences notika svinīgais gājiens uz Esplanādi, ko pavadīja pūtēju orķestris. Nonākot Esplanādē, tika atklāta basketbola arka, kas veltīta Eiropas čempionātam. Ar šo arku tiek uzsvērts, ka šie ir svētki ne tikai sportistiem, bet ikvienam, kam svarīgs veselīgs dzīvesveids, fiziskas aktivitātes un prieks par Latvijas sportistu panākumiem.
Pie arkas gājienā līdz nākušajiem sporta veida faniem, kas pārsvarā bija gados jauni basketbola cienītāji, bija iespēja satikties ar četriem Latvijas izlases spēlētājiem - Kārli Šiliņu, Tomu Skuju, Kristapu Ķilpu un Mārci Šteinbergu. Ar viņiem bija iespēja nofotografēties, iegūt autogrāfu, kā arī sacensties metienu precizitātē.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Polijā, Somijā un Kiprā. Rīga bez vienas apakšgrupas uzņems arī visas izslēgšanas spēles. Latvija A grupā spēkosies pret Serbijas, Turcijas, Igaunijas, Čehijas un Portugāles izlasēm.