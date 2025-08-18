Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionāta spēka rangā palaiž garām Lietuvu
Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) publicējusi savu trešo spēka rangu pirms Eiropas čempionāta basketbolā, balstoties uz komandu sniegumiem pārbaudes mačos. Latvijas basketbola izlase tajā saglabājusi piekto pozīciju, kādā mūsu valstsvienība arī ierindojās 2023. gada Pasaules kausā.
Pašlaik pirmajā vietā ierindota, pēc vairuma ekspertu domām, gaidāmo sacensību galvenā favorīte Serbija, kas turnīrā Vācijā pārspēja arī mājiniekus, pašreizējos Pasaules kausa turētājus vāciešus, kas spēka rangā saglabājusi otro pozīciju. Trešie ir olimpiskie vicečempioni francūži, kas jau nosaukuši savu finālturnīra divpadsmitnieku. Arī francūži saglabājuši savu pozīciju, bet lietuvieši, kas pārbaudes mačā pārpildītā “Arēnā Rīgā” papildlaikā pārspēja mūsu izlasi, pacēlušies no devītās uz ceturto pozīciju – tieši vienu pozīciju priekšā Latvijai, kas saglabājusi piekto vietu. Pie Latvijas izlases apraksta FIBA izceļ mūsu basketbolistu ātro un rezultatīvo spēli.
"Tas tagad ir viņu DNS, viņi nespēj apstāties un neapstāsies. Tas ir ironiski, jo viņu palēninātie video "Instagram" izskatās vienreizēji," teikts spēka ranga raksturojumā.
Piecu vietu kāpums un sestā pozīcija ir arī Itālijai, kas mūsu pirmajā pārbaudes mačā tika galā arī ar latviešiem. Trīs vietu kritums un septītā vieta pagaidām Latvijas izlases pirmajiem finālturnīra pretiniekiem turkiem, bet divas vietas zemāk uz astoto pozīciju nokritusi Grieķijai, kurai pārbaudes mačos vēl nav palīdzējis Jannis Adetokunbo. No desmitās uz devīto vietu pacēlusies Somija, kuras līderis Lauri Markanens pagaidām uguņo pārbaudes mačos. Savukārt desmitnieku noslēdz Slovēnija, kam pēc zaudējumiem Latvijai un Lietuvai trīs vietu kritums.
Pašreizējie Eiropas čempioni spāņi ir 11. vietā, Izraēla 12. vietā, bet mūsu dienvidu kaimiņi un gaidāmie pretinieki Igaunija pēc trīs vietu kāpuma jau 13. vietā. 14. pozīcijā ar četru vietu kāpumu Melnkalne, bet 15. Polija, savukārt potenciālo astotdaļfināla pēdējo pozīciju ieņem Gruzija.
🚨 UPDATE 🚨— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 18, 2025
Thoughts on the latest #EuroBasket Power Rankings, powered by @LiveSmart? 🔋
📶 Full Rankings: https://t.co/1uiU9KNoeB pic.twitter.com/xym8V4L1Az
Nedaudz aiz izslēgšanas maču zonas ierindota Latvijas pretiniece Portugāle, kam gan arī vērā ņemams četru vietu kāpums. Piecas vietas zemāk uz 18. pozīciju noslīdējusi spēcīgu sastāvu savākusī Bosnijas un Hercegovinas izlase, 19. vietā ir Beļģija, bet divdesmitnieku noslēdz vēl vieni Latvijas pretinieki – Čehija. Pagaidām viszemākās pozīcijas ieņem Zviedrija, Islande, Lielbritānija un vienīgā sacensību debitante Kipra.