VIDEO: izskatās kā kartupeļu laukā! RFS svarīgā spēle Maltā jāaizvada zemas kvalitātes stadionā
Šodien futbola klubs RFS pret Maltas komandu Hamrunas "Spartans" uzsāks cīņu par iekļūšanu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā. Kā novēroja Jauns.lv, tad Maltas nacionālā stadiona kvalitāte ir zem katras kritikas.
Šodien plkst. 20:00 Latvijas Virslīgas čempione RFS UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā Maltā spēkosies pret Hamrunas "Spartans". Spēli plānots aizvadīts valsts nacionālajā futbola stadionā "Ta' Qali", taču, kā novēroja Jauns.lv, tā kvalitāte ir zem katras kritikas. "Izskatās kā kartupeļu lauks," šādu secinājumu varējis izdarīt uz vietas.
"Spartans" vēlējies spēli pārcelt uz tuvumā esošo mākslīgo laukumu, kas varētu dot tiem nelielas priekšrocības, taču UEFA šo lūgumu nav apstiprinājusi. RFS jau pret somu klubu "KuPs" otrais mačs bija jāaizvada uz mākslīgā seguma laukuma, zaudējot ar 0:1. Tā kā UEFA pretinieku lūgumu neakceptēja, šovakar RFS spēlēs Maltas nacionālajā stadionā, kura ietilpība ir gandrīz 17 tūkstoši fanu. Šajā laukumā iepriekš ir arī spēlējusi Latvijas nacionālā futbola izlase.
Zināms, ka RFS Maltā ieradās dienu pirms mača, dodoties ar līgumreisu. Bez pašas komandas tai līdz devās aptuveni 50 komandas līdzjutēji, kuri plāno to atbalstīt klātienē.
Kopumā RFS mēģinās sasniegt UEFA Eirokausu rudeni jau otro gadu pēc kārtas. 2024./2025. gada sezonā klubs sasniedza Eiropas līgas pamatturnīru. Vienība reizi jau ir spēlējusi Konferences līgā, 2022./2023. gada sezonā sešās grupas spēlēs tiekot pie diviem neizšķirtiem. "Spartans" komandas pastāvēšanas vēsturē Eirokausu pamatturnīrus vēl nav sasniegusi.
Vienību atbildes mačs LNK Sporta parkā gaidāms pēc nedēļas, 28. augustā. Konferences līgas pamatturnīru sasniegs vienība, kas uzvarēs divu spēļu summā. Bez RFS cīņu par vietu šajā turnīrā turpina "Riga FC", kam jācīnās pret spēcīgo Čehijas klubu, Prāgas "Sparta".