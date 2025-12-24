Zelenskis nosauc Ukrainas kara zaudējumus naudā - skaitļi ir satriecoši
Ukraina savus zaudējumus Krievijas agresijas rezultātā lēš aptuveni 800 miljardu ASV dolāru apmērā, intervijā žurnālistiem sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Prezidents norādīja, ka miera plāna devītais punkts paredz vairāku fondu izveidi, kuru mērķis ir piesaistīt šos 800 miljardus dolāru Ukrainas ekonomikas atjaunošanai. Finansējums tiktu nodrošināts, izmantojot kapitāla ieguldījumus, grantus, parāda instrumentus un privātā sektora ieguldījumus.
“Tas nozīmē, ka ASV plāno nodrošināt 100 miljardus dolāru, un Eiropa – vēl 100 miljardus,” skaidroja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka galīgais mehānisms vēl nav skaidrs. Pašlaik notiek sarunas starp Ukrainu un ASV, kā arī ar vairāku Eiropas valstu nacionālās drošības padomniekiem. “Eiropa savu pozīciju vēl nav pilnībā formulējusi, un tā vēl var mainīties,” piebilda prezidents.
Miera plāna apakšpunkts B paredz plaša spektra kapitāla ieguldījumu un finanšu instrumentu izmantošanu Ukrainas pēckara atjaunošanai. Savukārt apakšpunkts C nosaka, ka Kijiva ieviesīs labākos globālos standartus, lai piesaistītu tiešās ārvalstu investīcijas.
Zelenskis arī norādīja, ka saskaņā ar apakšpunktu D Ukraina patur tiesības pieprasīt kompensāciju par nodarītajiem postījumiem.
Tikmēr 3. decembrī ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka, sperot “pareizos soļus”, Ukrainas iekšzemes kopprodukts nākamās desmitgades laikā varētu pārsniegt Krievijas IKP.