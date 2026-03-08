Biatlona brīnumi, basketbola nedienas un Kremļa paraolimpiskās uzvaras - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā iekrāsojās junioru biatlona triumfa zīmē – mūsu jaunie sportisti junioru un jauniešu pasaules čempionātā bija sekmīgākie no visām pasaules valstīm. Netrūka arī daudz citu pārdzīvojumu, ja neesi visam sekojis līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažādām aktualitātēm, ko piedzīvojām.
Latvijas jauno biatlonistu medaļu uzskaitījums Vācijā notiekošajā pasaules čempionātā sajuka pat Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Tiešām neticami, ka nākotnes biatlona spīdekļu cīniņos pat septiņas godalgas, no kurām trīs zelta – tik daudz nebija pat tādām šī sporta veida lielvalstīm kā Norvēģija, Francija, Vācija, Zviedrija… Estere Volfa, Elza Bleidele un Rihards Lozbers ir vārdi, ko Latvijas sporta līdzjutējiem varētu nākties iepazīt uz ilgiem laikiem.
Grūti laiki Sito Alonso ērā piemeklējuši Latvijas basketbola izlasi – divi zaudējumi spēcīgajai Polijas izlasei mūsu basketbolistus krietni attālinājuši no dalības 2027. gada Pasaules kausā. Kā jau ierasts, pēc neveiksmēm allaž tiek meklēti vainīgie treneru, spēlētāju un federācijas lēmumos…
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu pavēstījusi viena no pēdējās desmitgades Latvijas vadošajām vieglatlētēm Līna Mūze-Sirmā, bet jau ar pirmajiem pārsteigumiem iesācies Latvijas futbola Virslīgas čempionāts. Savukārt Artūrs Šilovs atzīts par vienu no Nacionālās hokeja līgas nedēļas labākajiem spēlētājiem.
Skandālu ēnā Veronā atklātas ziemas paraolimpiskās spēlēs, kurās agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – pārstāvji startē zem sava karoga, kā ļāvusi Starptautiskā Paralimpiskā komiteja. Latvija bija viena no desmit valstīm, kas šāda lēmuma dēļ izvēlējās boikotēt atklāšanu bija Latvija.