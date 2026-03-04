No nākamās sezonas nepilngadīgajiem florbolistiem obligātas būs aizsargbrilles
Pēc vairākiem atgadījumiem, kuros bērni traumējuši acis, Latvijas Florbola savienība (LFS) noteikusi, ka no nākamās sezonas visiem nepilngadīgajiem spēlētājiem obligāti jāvalkā aizsargbrilles, apstiprināja LFS Jaunatnes komitejas vadītājs Mārtiņš Maķevics.
Noteikums ieviests, lai pasargātu spēlētājus no acu traumām. Maķevics informēja, ka nesen pienākusi informācija par zēnu, kurš daļēji zaudējis redzi.
Jaunais noteikums ietekmēs aptuveni 2500 LFS reģistrēto nepilngadīgo florbola spēlētāju. Maķevics uzsvēra, ka savienībai pirmajā vietā ir drošība un sabiedriskā veselība un ka 2500 briļļu iegāde atsver potenciālu redzes zaudējumu kādam bērnam, kas varētu rasties bez aizsargbrillēm.
LFS Jaunatnes komitejā pārstāvētie florbola klubi esot pauduši atvieglojumu par obligāto prasību, pauda komitejas vadītājs. Līdz šim florbola aizsargbrilles Latvijā varēja valkāt brīvprātīgi, un klubu individuālās iniciatīvas neesot bijušas īpaši veiksmīgas.
Starptautiskās florbola federācijas (International Floorball Federation) noteikumu grāmata nacionālajām asociācijām iesaka noteikt aizsargbrilles kā obligātas spēlētājiem līdz 17 gadu vecumam un kā ieteicamas spēlētājiem līdz 19 gadu vecumam.