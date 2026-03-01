"Warriors" bez Porziņģa zaudē "Lakers"; Kers nožēlo, ko teicis par latviešu basketbolistu
Goldensteitas "Warriors" komanda sestdien bez Kristapa Porziņģa piedzīvoja zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Warriors" mājās ar rezultātu 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30) piekāpās Losandželosas "Lakers" komandai, kas pārtrauca trīs zaudējumu sēriju.
Pagājušajā nedēļā Porziņģis debitēja "Warriors" komandā, bet pēc tam saslimšanas dēļ izlaidis četrus mačus pēc kārtas. Savainojuma dēļ pēdējās desmit spēlēs nav piedalījies arī Stefens Karijs.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija brazīlieties Giļerme Santuss, kurš spēles dienā ar komandu pagarināja līgumu uz trīs gadiem. Pretiniekiem ražīgākais savā 27 gadu dzimšanas dienā bija Luka Dončičs, kurš guva 26 punktus, atdeva astoņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Lebronam Džeimsam bija 22 punkti, deviņas piespēles un septiņas bumbas zem groziem.
"Warriors" ar 31 uzvaru 60 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Lakers" ar 35 uzvarām 59 mačos ir divas pozīcijas augstāk.
"Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers pauda nožēlu, ka publiski runājis par latvieša Kristapa Porziņģa saslimšanas iemesliem.
Pagājušajā sezonā, vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas, neārstēts, var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni. Sezonas otrajā pusē Porziņģis tobrīd neatklātas slimības dēļ izlaida vairākas spēles.
Arī šajā sezonā, kad Porziņģis vēl pārstāvēja Atlantas "Hawks", viņš saslimšanas dēļ izlaida vairākas spēles, taču basketbolists noliedza, ka tas būtu bijis saistīts ar iepriekšējo saslimšanu.
Piektdien raidstacijai "95.7 The Game" Kers teica, ka Atlantas "Hawks" ģenerālmenedžeris Onsi Salehs sarunā ar viņu noliedza, ka Porziņģim būtu bijis POTS. "Tā bija mana muļķīga kļūda - runāt par lietām, kas nav mana kompetence. Nožēloju, ka pat centos runāt par diagnozi. Tā bija mana kļūda. Man tādas lietas ir jāatstāj profesionāļu ziņā," pirms sestdienas mača teica Kers.
Pagājušajā nedēļā Porziņģis debitēja "Warriors" komandā, 17 minūtēs gūstot 12 punktus zaudējumā 110:121 Bostonas "Celtics". Nākamajās četrās spēlēs Porziņģis nav piedalījies pēc Kera teiktā parastas saslimšanas dēļ.
Iepriekšējo spēli latvietis aizvadīja janvāra sākumā vēl Atlantas "Hawks" rindās, bet februārī viņš maiņas darījumā nonāca "Warriors" sastāvā. Sešas nedēļas Porziņģis laukumā nedevās Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, bet kopumā šajā sezonā viņš aizvadījis tikai 17 spēles.