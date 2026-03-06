Kaimiņu duelī Latvijas ratiņkērlingisti izcīna pirmo uzvaru paralimpiskajās spēlēs
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans piektdien Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu kērlinga turnīra jaukto pāru sacensībās izcīnīja pirmo uzvaru.
Latvijas duets spraigā cīņā ar 9:6 pārspēja Igaunijas komandu, pēdējos četrus punktus gūstot noslēdzošajā endā. Latvijas komandai šī bija pirmā uzvara četrās spēlēs, kas ļauj saglabāt cerības uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs jeb labāko četriniekā.
Jau vēstīts, ka Rožkova/Lasmans pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu, bet ceturtdien turpinājumā ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim un ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim. Savukārt igauņi ar 10:7 uzvarēja Lielbritāniju un ar 6:4 apspēlēja Itāliju, kā arī ar 4:8 zaudēja ASV.
Pēc četrām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 1-3 atrodas dalītā septītajā vietā astoņu komandu konkurencē, bet igauņi ar divām uzvarām un diviem zaudējumiem ir dalītā otrajā vietā astoņu duetu konkurencē. Līderi ar četrām uzvarām četros mačos ir Ķīnas komanda.
Rīt Latvijas duets spēkosies ar Itāliju, bet turpinājumā mēros spēkus ar Dienvidkoreju un Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām.
Paralimpiskajās spēlēs ratiņkērlinga sacensībās startēs arī Latvijas jauktā komanda, kuras sastāvā būs Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko. Latvijas izlase sacensības sāks sestdien. Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.