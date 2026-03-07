VIDEO: manāmi iereibis Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis salidojumā uzsāk kautiņu
Piektdien, 6. martā, notika Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Rīgas 50. vidusskolas absolventu salidojums, kurā pulcējās dažādu paaudžu bijušie skolēni. Salidojuma otrā daļa norisinājās VEF Kultūras pilī. Absolventu vidū bija arī vairākas Latvijā pazīstamas personības, tomēr pasākuma laikā īpašu uzmanību piesaistīja incidents, kurā, kā liecina Jauns.lv rīcībā nonākušie video, iesaistīts pašreizējais Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis.
Video redzams, ka deputāts, kurš domē ievēlēts no saraksta “Suverēnā vara"/ "Apvienība jaunlatvieši”, manāmi iereibis uzsāk konfliktu ar citiem salidojuma apmeklētājiem. Publicētajos materiālos redzams arī Saeimas deputāts Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs portālam Jauns.lv pastāstīja, ka konflikts izcēlies pie viņa klases galdiņa un uzbrukums ticis vērsts pret viņa klasesbiedru.
“Brēmaņa kungs bija ļoti lielā reibuma stāvoklī. Viņš uzsāka sarunu ar mani, nevarēja īsti noturēties kājās un pieprasīja sēsties pie mūsu klases galdiņa. Pie galdiņa bija piecas klasesbiedrenes un mēs – trīs puiši,” stāsta Kulbergs.
Viņš skaidro, ka viens no klasesbiedriem paskaidrojis, ka brīvais krēsls ir aizņemts, jo viņi gaida klasesbiedru, kurš uz brīdi devies prom.
“Trīs sekunžu laikā Brēmaņa kungs negribēja pieņemt atbildi, ka krēsls ir aizņemts un ka kāds viņam iebilst. Viņš iemeta ar pudeli pa galvu manam klasesbiedram, nogāza glāzes un tad paņēma krēslu rokās un atvēzējās ar to pret manu klasesbiedru, kurš bija sēdošs,” stāsta deputāts.
Kulbergs norāda, ka viņam izdevies situāciju apturēt, pārķerot krēsla kāju.
“Es vienkārši pārķēru krēsla kāju un noturēju, lai situācija neizaug par asiņainiem miesas bojājumiem. Iejaucos pa vidu, lai pārtrauktu uzbrukumu. Pats esmu ar lauztu kāju, tāpēc līdz galam viņu aizvilkt prom nevarēju – tur palīdzēja viņa klasesbiedrs,” skaidro Kulbergs.
Jāatzīmē, ka Rūdolfs Brēmanis iepriekš sociālajos tīklos pats publicējis video, kuros Rīgas domes deputātiem un mēram Viesturam Kleinbergam (P) kādā pasākumā pārmeta vīna dzeršanu, tādejādi cenšoties apkarot “zaļā pūķa” jeb alkohola lietošanu Rīgas domē, taču, kā redzams, piektdienas vakara notikumi laikam parāda viņa instrumentus cīņai ar "zaļo pūķi".
Rīgas domes deputāte un Ētikas komisijas locekle Agnese Logina (P) rosinās Rīgas domes Ētikas komisijā vērtēt deputāta Rūdolfa Brēmaņa uzvedību vidusskolas salidojumā.
Komentējot video materiālus, Logina norādīja, ka Rīgas domes deputātiem ir ētikas kodekss, kurā nav pateikts tiešā tekstā, ka deputāti nedrīkst lietot alkoholu, tomēr deputātiem ir jāizturas ar cieņu pret citiem un domes darbiniekiem, kā arī deputāti nedrīkst "mest ēnu" pār Rīgas domi.
"Šajā gadījumā tas ir ārpus darba laika un privāts pasākums, bet, pirmšķietami, izskatās, ka šeit tiek pielietots spēks pret vīrieti, kā arī izskatās, ka ir mēģināts uzbrukt arī sievietei. Tādējādi tas met lielu ēnu pār Rīgas domi," uzsvēra Logina.
Viņa uzsvēra, ka alkohols ir jāmāk patērēt, un šeit redzama pārmērīga lietošana, kas rada asu agresiju, un tas nav pieņemami.
Vienlaikus Logina skaidroja, ka ir limiti, ko ir iespējams darīt Ētikas komisijā. "Vairākas situācijas ir bezprecedenta, tādēļ notiek diskusijas ar juristiem, lai nospraustu juridiski korektas robežas tam, kas ir pieņemams un kas nav," viņa uzsvēra.
Brēmanis sabiedrībā zināms arī saistībā ar krimināllietu par vairāk nekā 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos laikā, kad viņš strādājis diplomātiskajā dienestā. Prokuratūra uzskata, ka, būdams valsts amatpersona ar tiesībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem vēstniecības bankas kontā un strādājot Ārlietu ministrijā, viņš laika posmā no 2013. līdz 2016. gadamizkrāpis un piesavinājies Latvijai piederošus finanšu līdzekļus vairāk nekā 102 tūkstošu eiro apmērā.