Lauris Kaparkalējs pasaules U-23 čempionātā distanču slēpošanā sprintā ticis līdz Latvijai vēsturiskajam pusfinālam
Latvijas distanču slēpotājs Lauris Kaparkalējs otrdien Norvēģijā pasaules U-23 čempionātā brīvā stila sprinta sacensībās izslēgšanas cīņās apstājās pusfinālā un kopvērtējumā ieņēma 12. vietu.
Kvalifikācijā Kaparkalējs sasniedza 22. labāko rezultātu un iekļuva izslēgšanas cīņās, kuras sasniedza 30 ātrākie slēpotāji. Latvietis atpalika no kvalifikācijas ātrākā sportista norvēģa Oskara Opstada Vikes nepilnas piecas sekundes.
Izslēgšanas cīņu pirmajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā Kaparkalējs savā slēpojumā bija otrais un nodrošināja vietu pusfinālā, bet cīņā par vietu finālā viņš finišēja pēdējais no sešiem slēpotājiem, nesasniedzot finālu.
Kaparkalējs kļuva par pirmo Latvijas slēpotāju, kuram izdevies pasaules U-23 čempionātā sasniegt pusfinālu sprinta sacensībās.
Vēl no Latvijas sportistiem kvalifikāciju nepārvarēja Silvestrs Švauksts un Sandijs Suhanovs, kuri ierindojās attiecīgi 59. un 63. pozīcijā 70 slēpotāju konkurencē.
Savukārt sieviešu konkurencē kvalifikācijā Samanta Krampe ieņēma 50. vietu un nesasniedza izslēgšanas cīņas.
Lillehammerē paralēli norisinās arī pasaules junioru čempionāts, kas noslēgsies svētdien ar komandu stafetēm.