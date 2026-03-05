Cilvēki atrod ko ļoti dīvainu bildē, kur ASV un Kanādas hokejistes it kā “tiekas” ar premjeru Kārniju - tā izrādās viltota
2026. gada 19. februārī ASV sieviešu olimpiskā hokeja izlase ar rezultātu 2:1 pārspēja Kanādu, izcīnīja zelta medaļas un saņēma ASV prezidenta Donalda Trampa ielūgumu 24. februārī apmeklēt viņa runu par stāvokli valstī.
Komanda no ielūguma atteicās, atsaucoties uz grafika nesaderību, un daudzi šo soli uztvēra kā apzinātu distancēšanos. Uz šādu spekulāciju fona internetā izplatījās attēls, kurā it kā redzams Kanādas premjerministrs kopā ar ASV un Kanādas sieviešu hokeja izlasēm.
“Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ir uzaicinājis abas komandas uz savu biroju kopīgai fotografēšanās sesijai. Viņam bija žēl ASV sieviešu komandas, ka tā neapmeklēja Balto namu,” vēstīja kāds ieraksts platformā “Threads”, kas vēlāk saņēmis milzīgu skaitu atzīmju “patīk”.
Attēls izplatījās arī sociālajos tīklos “Facebook”, “Reddit” un “X”. Daudzi komentāru sadaļā šķietami uzskatīja attēlu par autentisku, daži slavēja Kārnija šķietamo “olīvkoka zara pasniegšanu” ASV komandai kā cienījamu rīcību.
Nav skaidrs, no kurienes attēls radies, taču tas nav īsts. Nav pierādījumu, ka Kārnijs būtu izteicis šādu ielūgumu kādai no komandām, un attēlā ir redzamas nepārprotamas mākslīgā intelekta ģenerēšanas pazīmes.
Piemēram, uz vienas spēlētājas krekla vārds “Canada” ir uzrakstīts kļūdaini – “CAANADA”. Uz citas spēlētājas krekla Kanādas kļavas lapa izskatās noapaļota un neatbilst citām lapām uz formām. Šādas vizuālas neatbilstības ir raksturīgas attēliem, kas radīti ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Citas spēlētājas pirksti ir deformēti, vēl kādai īkšķis izskatās izkropļots un samazināts. Uz citas spēlētājas rokas redzamie gredzeni šķiet plakani un nedabiski. Turklāt attēlā redzamais vīrietis neatbilst īstā Kārnija izskatam, salīdzinot ar autentisku 2020. gadā uzņemtu fotogrāfiju (pieejama “Wikimedia Commons”).
Vispārēja meklēšana Google, lai atrastu pierādījumus tam, ka Kārnijs būtu uzņēmis abas komandas, deva rezultātus, kas saistīti ar līdzīgām ziņām vai galvenokārt ar šo pašu viltus attēlu, ko izplatījuši dažādi sociālo mediju konti, kuriem trūkst uzticamības. Ja tik nozīmīgs pasaules līderis būtu piedalījies šādā tikšanās reizē, par to būtu ziņojuši uzticami mediji. Vēlāk “Hockey Canada” pārstāvis paziņoja, ka fotogrāfija ir viltota un attēlā redzamie cilvēki nav saistīti ar kādu no komandām.
