Apdraudēts Pirmās formulas sezonas turpinājums. Kurp F-1 varētu pārcelties?
Tuvajos Austrumos notiekošā karadarbība likusi izturības sacīkšu pasaules čempionāta (WEC) vadībai pieņemt lēmumu pārcelt šomēnes Katarā plānoto posmu uz nenoteiktu laiku. Pirmā formula (F-1) šobrīd vēl nogaida, taču, ja drošības apsvērumu dēļ nāksies atcelt posmus Bahreinā un Saūda Arābijā, rīkotājiem būs operatīvi jāizvēlas kādas no rezerves trasēm.
Kā galvenā kandidāte tiek minēta Imolas trase Itālijā, kas ir loģistiski visizdevīgākā, jo komandas uz turieni var ātri nogādāt aprīkojumu ar kravas automašīnām. Turklāt trase jau iepriekšējos gados veiksmīgi aizvietojusi atceltos posmus. Portimao trase Portugālē tiek izskatīta kā otrs ticamākais variants. Aprīlī tur valda stabili, silti laikapstākļi, kas ir piemēroti F-1 riepām. Francijas dienvidos esošā Pola Rikāra trase ir vēl viena iespēja pateicoties tās lieliskajai infrastruktūrai un prognozējamam klimatam, kas ļautu komandām strādāt bez riska.
Tāpat šajā sakarā tiek piesauktas arī citas trases, taču to iekļaušana kalendārā šķietami ir mazāk ticama. Sepanga Malaizijā būtu nostalģiska un eksotiska izvēle, kas piedāvātu tropisku izaicinājumu. Šajā gadījumā gan loģistikas izmaksas un lielais attālums būtu krietni sarežģītāks šķērslis nekā Eiropas variantiem.
Vācijas trases Nirburgringa un Hokenheimringa arī ir kā rezerves varianti. Tām ir vēsture un kapacitāte, tomēr aprīļa vidū pastāv risks saskarties ar lietu vai ekstrēmākā variantā pat ar sniegu. Tiek minēta arī Stambulas trase Turcijā, taču tās atgriešanās ir mazāk ticama sarežģītu organizatorisko jautājumu dēļ.
FIA prezidents Mohameds Ben Sulajems jau uzsvēris, ka gala lēmums tiks pieņemts, balstoties tikai uz drošības datiem. FIA galvenā prasība ir, lai sportiskās intereses neapdraudētu nevienu sacīkšu dalībnieku.