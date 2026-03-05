Latvijas basketbola izlase pēc diviem zaudējumiem Polijai atkāpjas FIBA rangā
Jaunākajā publicētajā FIBA rangā vīriešu basketbola izlasēm Latvijas izlase zaudējusi vienu pozīciju. Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas.
Latvijas basketbola izlase aizvadītajā nedēļas nogalē divas reizes zaudēja Polijas izlasei 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā.
Latvijas spēle pret Poliju, kas beidzās ar sirdi plosošu pretinieku tālmetienu; 27.02.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien savā laukumā cieta pēdējās sekundes zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Poliju.
Tas licis zaudēt vienu pozīciju FIBA rangā, tagad atrodoties 13. vietā. Latviešus apsteigusi Grieķija, kas tādējādi ir 12. vietā, bet Latviju uzvarējusī Polija saglabājusi 19. vietu. Augstā pozīcija rangā joprojām saistāma ar dalību lielajos turnīros - uz astoto vietu Latvija pacēlās pēc veiksmīgā 2023. gada Pasaules kausa, kas vēlāk ļāva pat ierindoties sestajā vietā. Pēc kvalifikācijas spēles lielus kāpumus un kritumus sagaidīt nevar - nozīmīgāks kritums sekos, ja latvieši nepiedalīsies 2027. gada Pasaules kausā.
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) March 5, 2026
Greece 🇬🇷 and New Zealand 🇳🇿 are headline climbers in latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here:
Pirmajā desmitniekā nav notikušas nekādas izmaiņas. FIBA ranga līderi ir ASV basketbolisti, kam seko Vācija, Serbija, Francija, Kanāda un Austrālija. No Baltijas visaugstāk atrodas Lietuva, kura atrodas pirmā desmitnieka beigās - devītajā pozīcijā. Savukārt Igaunija saglabājusi 37. vietu.
Šī gada jūlijā Latvijas basketbolisti pret Nīderlandi izbraukumā un Austriju savā laukumā aizvadīs noslēdzošās pirmās kārtas grupu turnīra spēles. Nīderlandes basketbolisti rangā pakāpušies par divām pozīcijām un tagad ir 51. vietā, bet Austrijai vienas vietas kāpums un 65. vieta.