Volfai un Bleidelei kļūdas šaušanā liedz cīnīties par medaļām pasaules junioru čempionātā biatlonā
Latvijas sportistes Estere Volfa un Elza Bleidele svētdien Vācijā pasaules junioru čempionātā biatlonā 12,5 kilometru individuālajā distancē bija ātrākās slēpotājas, taču šautuvē pieļauto kļūdu dēļ finišā samierinājās ar attiecīgi piekto un 11. vietu.
U-21 vecuma grupas sacensībās par čempioni kļuva francūziete Temike Fonteina, kura šāva nekļūdīgi un finišēja 44 minūtēs un 42,9 sekundēs. Ukrainiete Oleksandra Merkušina ugunslīnijā pieļāva vienu kļūdu un čempionei zaudēja 19,5 sekundes, bet somiete Inka Hemeleinena pēdējā šaušanā neaizvēra divus mērķus un guva bronzu, no Fonteinas atpaliekot 49,6 sekundes.
Volfa pirmajās šaušanās guļus un stāvus katrā kļūdījās pa divām reizēm un ar trīs soda minūtēm uzvarētājai zaudēja vienu minūti un 18,3 sekundes. Distancē viņa bija ātrākā slēpotāja, par 45,9 sekundēm pārspējot Bleideli un par 56 sekundēm - Hemeleinenu.
Bleidele jau pirmajā šaušanā guļus kļūdījās četras reizes un vienu neaizvērtu mērķi pievienoja pēdējā šaušanā stāvus. Viņa no čempiones atpalika trīs minūtes un 13,2 sekundes.
Jeļizaveta Boroņenko un Alise Plāte, sacenšoties ar gados vecākām sportistēm, bija attiecīgi 75. un 81. vietā 88 biatlonistu konkurencē. Šautuvē viņām bija attiecīgi septiņas un sešas kļūdas.
Pirms tam jaunietēm jeb U-19 grupā zeltu izcīnīja slovākiete Mihaela Strakova. No latvietēm Martīne Djatkoviča kļūdījās piecas reizes šaušanā un bija 43., Keita Kolna neaizvēra divus mērķus un bija 75., Laura Alziņa ar astoņām kļūdām bija 80., bet Amēlija Zaķe kļūdījās desmit reizes un ierindojās 94. vietā 115 dalībnieču konkurencē.
Jau ziņots, ka Rihards Lozbers sestdien izcīnīja zelta medaļu pasaules jauniešu čempionātā biatlonā 12,5 kilometru individuālajā distancē.