Lietuvas basketbolisti revanšējas un Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pārspēj Islandi
Lietuvas vīriešu basketbola izlase pirmdien Klaipēdā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā revanšējās par piektdien piedzīvoto zaudējumu un savā laukumā ar 99:82 (26:14, 26:19, 27:23, 20:26) pārspēja Islandi.
Lietuvas izlasē rezultatīvākais ar 27 gūtajiem punktiem bija Igns Brazdeiķis, Igns Sargjūns pievienoja 18 punktus, bet vēl 11 punktus iekrāja Ažuols Tubelis. Starp islandiešiem Kristinns Pālsons izcēlās ar 23 gūtajiem punktiem, kamēr Trigvi Hlinasons guva 15 punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem. Piektdien Reikjavīkā Lietuva ar 85:86 atzina islandiešu pārākumu, mājiniekiem pēdējās sekundēs uzvaru nodrošinot Elvaram Fridriksonam.
Pirmdien otrajā D grupas spēlē vēl bijušā Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Itālijas izlase savā laukumā ar 84:75 (21:21, 22:17, 21:21, 20:16) pārspēja Lielbritāniju. Itāļu rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem rezultatīvākais bija Saliu Njangs, bet viesiem 19 punktus guva Kvins Eliss. D grupā līderi ar trim uzvarām četrās spēlēs ir Itālijas basketbolisti, Lietuvai un Islandei ir pa diviem panākumiem četrās spēlēs, bet Lielbritānija izcīnījusi vienu uzvaru.
Tikmēr A grupā latviešu speciālista Ainara Bagatska vadītā Ukrainas izlase izbraukumā ar (9:16, 12:12, 22:24, ) piekāpās grupas līderei Spānijai. Ukraiņu rindās 12 punktus guva Andrijs Voinalovičs, savukārt mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Fransiss Alonso.
Citā A grupas spēlē Gruzijas izlasē savā laukumā ar 89:60 (21:17, 22:14, 30:18, 16:11) apspēlēja Dānijas valstsvienību. Pēc panākuma Spānija ar četrām uzvarām četros mačos sev garantējusi vietu kvalifikācijas otrajā posmā, divas uzvaras ir Gruzijai un Ukrainai, bet dāņi ir bez panākumiem.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros, arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiks noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.