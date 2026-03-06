VIDEO: "Monaco" zaudējumu pret Žagara "Fenerbahce" paspilgtina nopietns konflikts
Stambulas "Fenerbahce" bez Latvijas basketbolista Artūra Žagara sastāvā ceturtdien ULEB Eirolīgas 30. kārtas mačā izcīnīja panākumu. Spēle gan atmiņā paliks ar nopietnu konfliktu starp diviem vienas komandas spēlētājiem.
"Fenerbahce" savā laukumā ar 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18) uzvarēja "Monaco" basketbolistus. Stambulas komandas panākumu ar 28 punktiem sekmēja Telens Hortons-Takers, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem, bet vēl 14 punktus guva Bonzijs Kolsons.
Monako vienībā rezultatīvākais bija Maiks Džeimss, kurš arī iekrāja astoņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kamēr vēl 12 un 11 punktus guva attiecīgi Džarons Blosomgeims un Daniels Teiss.
Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS— Blackhand (@blackhand2019) March 5, 2026
Šī spēle ažiotāžu guvusi gan citu iemeslu dēļ. Uzreiz pēc tās beigām nopietns konflikts pie "Monaco" soliņa izcēlās starp rezultatīvo Maiku Džeimsu un Elī Okobo. Otrais devās rezervistu soliņa virzienā, kurā viņu sagaidīja Džeimss. Abi pārmija vārdus, pēc kā amerikānis savu komandas biedru stipri pagrūda. Emocijas starp abiem turpināja virmot, un, lai konflikts neturpinātos, starp abiem iesaistījās pārējie kluba spēlētāji.
Džeimss, neatvadoties no "Fenerbahce" basketbolistiem, devās uz ģērbtuvēm, kamēr Okobo palika laukumā. Pēc spēles Džeimss sociālajā tīklā "X" ievietoja ierakstu, ka visā jāvaino viņš. Jāmin, ka klubam šis kļuva jau par septīto pēc kārtas zaudējumu Eirolīgā, turklāt vienībai ir nopietnas finanšu problēmas.
"Fenerbahce" ar 22 uzvarām un septiņiem zaudējumiem turnīra tabulā atrodas pirmajā pozīcijā, kamēr "Monaco" ar bilanci 16-14 ieņem desmito vietu.
Piektdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās spēlēs Vilērbānas ASVEL, bet Rodions Kurucs un Vitorijas "Baskonia" savā laukumā uzņems "Paris". Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".