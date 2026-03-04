Džeika Pola līgavas Jutas Lērdamas olimpiskais tērps izsolīts par neticami lielu naudas summu
Pēc veiksmīgajām ziemas olimpiskajām spēlēm Nīderlandes delegācija īstenoja izsoli, kurā piedāvāja iegādāties ekipējumu, ar kuru startēts nozīmīgajās sacensībās. Lielāko interesi radīja Džeika Pola līgavas un ātrslidotājas Jutas Lērdamas tērps.
Nīderlande šo izsoli organizēja, lai ar iegūtajiem finanšu līdzekļiem atbalstītu tās sporta organizācijas, kurās ziemas olimpieši sākuši savas sporta gaitas. Lielāko interesi raisīja ātrslidotājas Jutas Lērdamas tērps - viņa ziemas olimpiskās spēles noslēdza ar zeltu 1000 metru distancē (uzrādīja olimpisko rekordu), kā arī sudrabu 500 metros.
Izsolē, kas tika organizēta tiešsaistē, par Lērdamas tērpu interesējās potenciālie pircēji no tādām valstīm kā Nīderlandes, Beļģijas, Francijas, Vācijas, ASV, Kanādas un Meksikas. Rezultātā viņas forma tika izsolīta par 195 tūkstošiem eiro - skaitli, ko negaidīja neviens. 75% no šīs summas jeb ap 146,25 tūkstošiem eiro saņems slidošanas klubs Pijnakeras pilsētā (tajā dzīvo tikai 27 tūkstoši iedzīvotāju), kurā Lērdama sāka savu ceļu ātrslidošanā. Kluba pārstāve atklāja, ka pirms izsoles rēķinājusies ar aptuveni 15 tūkstošu eiro lielu izsolīšanas cenu. "Tas ir lieliski! Kad ieraudzījām šo summu, bijām patīkami pārsteigti."
Bez Lērdamas ātrslidošanas tērpa izsolē varēja iegādāties arī citus līdzīgus slidošanas tērpus, ķiveres un daudz ko citu. Nīderlandei aiz muguras veiksmīgākās ziemas olimpiskās spēles valsts vēsturē. Tā izcīnīja veselas 20 medaļas - desmit zelta, septiņas sudraba un trīs bronzas, to ierindojot augstajā trešajā vietā medaļu kopvērtējumā. Desmit iegūtās zelta medaļas arī bija dalīti trešais labākais šajā rādītājā. Jāmin, ka Nīderlandes šorttreka izlases viens no treneriem bija latvietis Haralds Silovs.
Juta Lērdama savas ātrslidošanas gaitas uzsāka deviņu gadu vecumā. Bez zelta 1000 metros 2026. gada ziemas spēlēs, un sudraba šajā pašā distancē 2022. gada spēlēs Lērdama ir arī divkārtējā pasaules čempione. Viņa kopš 2023. gada ir attiecībās ar "YouTube" zvaigzni Džeiku Polu, kurš pēdējos gados aizvadījis vairākas ieņēmumu ziņā vērā ņemamas cīņas. Abi 2025. gada 22. martā paziņoja par saderināšanos, turklāt Pols apmeklēja Lērdamas startus ziemas olimpiskajās spēlēs.
Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama
Džeika Pola mīļotā nīderlandiešu ātrslidotāja Juta Lērdama sacensībās un kopā ar savu puisi.