Latvijas futbola virslīgas jaunās sezonas preses konference
Jaunajā Virslīgas sezonā gaidāmi uzlabojumi VAR sistēmā un spēļu bezmaksas apraidē
Jaunajā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sezonā tiks ieviesta translāciju platforma "Virslīga Plus", kas nodrošinās spēļu tiešraides, labākās epizodes un preses konferences, pirmdien pavēstīja līgas organizatori.
Jaunais pakalpojums būs pieejams vietnē "www.virsligaplus.lv", un platforma Latvijā būs pieejama bez maksas, savukārt ārvalstu skatītājiem būs iespēja iegādāties atsevišķu spēļu vai sezonas abonementu.
Vēl viens jauninājums būs VAR (video tiesneša asistenta) sistēmas ieviešana visās virslīgas spēlēs no otrā apļa. Pirmajos mačos VAR vēl nebūs pieejams, taču, sākot no aprīļa, plānots, ka sistēma darbosies visās spēlēs, pirmdien preses konferencē apliecināja Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretārs Arturs Gaidels.
Savukārt biedrības "Latvijas Futbola virslīga" valdes priekšsēdētājs Maksims Krivuņecs atklāja, ka turnīra budžets salīdzinājumā ar pagājušo sezonu pieaudzis par aptuveni 80 000 eiro un sasniegs 830 000 eiro. Tiesa, pieaugušas arī izmaksas.
"Pirms gada sacīju, ka gribētos nākamajos gados aiziet līdz viena miljona budžetam. Tas gan nav mērķis, jo galvenais ir darba apjoms. Mūsu mērķis ir darīt vairāk, piesaistīt vairāk cilvēku," teica Krivuņecs. "Mūsu komanda nav mainījusies, bet apjoms ir pieaudzis. Ir vēlme darīt vēl vairāk."
2026. gada sezona sāksies piektdien, kad RFS savā laukumā uzņems debitanti Ogres "United" vienību. Spēli tiešraidē varēs redzēt kanālā TV4. Jaunajā sezonā virslīgā sacentīsies arī čempione "Riga", "Liepāja", "Auda", "Daugavpils", "Tukums 2000", "Super Nova" un "Grobiņa". Šī būs pirmā sezona kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad Latvijas spēcīgākajā līgā startēs komanda no Ogres.
Virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.