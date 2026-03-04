Bez Anetes Šteinbergas. Nosauktas Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes nākamajām Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm
Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa ar palīgiem izraudzījušies 17 basketbolistes, kuras uzaicinātas gatavoties 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas B grupas turnīra otrā apļa spēlēm, informē Latvijas Basketbola savienība.
11. martā plkst. 19.00 Rīgā, Komandu sporta spēļu hallē Latvijas komanda tiksies ar Slovēnijas izlasi. Divas pārējās spēles notiks izbraukumā: 14. martā Almerē ar Nīderlandes komandu, 17. martā Tallinā ar Igauniju. Kandidātēs iekļautas 17 spēlētājas: Madara Šmite, Paula Strautmane, Ketija Vihmane, Elizabete Bulāne, Aleksa Gulbe, Marta Miščenko, Ieva Pulvere, Anna Liepiņa, Laura Meldere, Vanesa Jasa, Enija Ķīvīte, Līna Loceniece, Kitija Laksa, Kate Vilka, Katrīna Ozola, Digna Strautmane, Enija Vīksne. Šoreiz būs jāiztiek bez Anetes Šteinbergas. Viņa nesen pārcēlās karjeru turpināt Meksikā.
Pēc pirmā apļa Slovēnijas, Latvijas un Nīderlandes izlasēm ir pa divām uzvarām, bet Igaunijas vienība zaudējusi visos trijos mačos. Ceļazīmi uz kvalifikācijas otro kārtu iegūs grupas divas labākās komandās, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām. “Sestdien sāksim darbu, tiesa, vēl ne pilnā sastāvā – nedēļas nogalē Aleksai (Gulbei) ir spēle Francijas čempionātā, bet Kate (Vilkai) un Anna (Liepiņa) cīnīsies par Lietuvas kausu. Anete Šteinberga tikko noslēgusi līgumu Meksikā un nevarēs palīdzēt. Pēc divu gadu pārtraukuma iesaistām centra spēlētāju Martu Miščenko. Uzaicinātas ārējās līnijas spēlētājas Enija Ķīvīte un Madara Šmite, kuras jau piedalījās valstsvienības darbā vasarā. Klubu sezona sasniegusi kulmināciju, spēlētājas sasniegušas labu sportisko formu, bet vienlaikus sakrājies gan nogurums, gan dažādas veselības vainas. Par dažām iespējām spēlēt tiksim skaidrībā sagatavošanās procesā.”
Otrā apļa pirmajā spēlē Latvijas komanda tiksies ar Slovēnijas izlasi, kam novembrī Ļubļanā zaudēja ar 66:77, kaut arī mača gaitā ilgi bija vadībā. Nīderlandi un Igauniju pirmajā aplī izdevās apspēlēt. Sākot ar kvalifikāciju uz 2027. gada meistarsacīkstēm, FIBA lēmusi grozīt kvalifikācijas sistēmu. Tagad tā notiek veselās divās kārtās. Pirmajā kārtā 27 nācijas sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trijām), pēc divu apļu turnīra divām labākajām no katras apakšgrupas iekļūstot otrajā kārtā. Tāpat uz otro kvalifikācijas posmu pārcelsies trīs labākās trešo vietu ieguvējas.
Otrajā kvalifikācijas kārtā visas 17 izlases pievienosies septiņām Pasaules kausa kvalifikācijas dalībniecēm (Spānijai, Itālijai, Francijai, Vācijai, Čehijai, Turcijai un Ungārijai), tiekot sadalītām sešās grupās pa četrām katrā. Pēc divu apļu kvalifikācijas vietu finālturnīrā nodrošinās katras grupas divas labākās. 2027. gada meistarsacīkstes notiks Lietuvā, Somijā, Beļģijā un Zviedrijā. Tās jau ir nodrošinājušas dalību turnīrā, un otrajā kvalifikācijas kārtā veidos atsevišķu grupu un aizvadīs savstarpējus mačus.
