Biatlona uzlecošā zvaigzne Estere Volfa un Elza Bleidele papildina Latvijas medaļu klāstu pasaules junioru čempionātā
Latvijas sportistes Estere Volfa un Elza Bleidele piektdien Vācijā pasaules junioru čempionātā biatlonā deviņu kilometru masu startā izcīnīja attiecīgi sudraba un bronzas medaļas.
Par čempioni kļuva ukrainiete Olga Merkušina, kura šautuvē kļūdījās trīs reizes un distanci veica 29 minūtēs un 17,1 sekundē. Gan Volfa, gan Bleidele mēroja četrus soda apļus, no uzvarētājas atpaliekot attiecīgi 19,9 un 36,9 sekundes.
Volfa šajā pasaules junioru čempionātā izcīnīja zelta godalgu 7,5 kilometru sprintā un 6x4 kilometru jauktajā stafetē, kurā piedalījās arī Bleidele. Vīriešu konkurencē Matīss Meirāns piektdien 12 kilometru masu startā junioriem ierindojās 57. pozīcijā.
Kopumā Latvijas biatlonistiem šis bijis ārkārtīgi veiksmīgs jauniešu un junioru pasaules čempionāts. Volfai šī kļuva jau par trešo medaļu, Bleidelei par otro, bet vēl bez zelta jauktajā stafetē Lozbers kļuva par pasaules jauniešu čempionātu 12,5 km individuālajā distancē, kam pievienoja sudrabu sprintā.
Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.