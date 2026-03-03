Zviedru finālā "Frolunda" hokejisti triumfē IIHF Čempionu līgā
Zviedrijas hokeja klubs Gēteborgas "Frolunda" otrdien triumfēja Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā. Finālā Gēteborgas vienība savā laukumā ar 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) pagarinājumā pārspēja citu Zviedrijas vienību "Lulea".
Otrās trešdaļas vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Niklass Lasu, gūstot vārtus mazākumā, taču trešā perioda ievadā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm rezultātu izlīdzināja Ētu Koivistoinens. 13 ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Gēteborgas komandai vienu vārtu pārsvaru ar precīzu metienu vairākumā atjaunoja Jākobs Petersons, bet pamatlaika pēdējā minūtē neizšķirtu panāca Oto Leskinens. Pagarinājuma piektajā minūtē mājiniekiem uzvaru atnesa Jere Innala, kurš guva vārtus vairākumā.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvadīja pa sešām spēlēm, un to vieta tika noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm. Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.