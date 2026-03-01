Dans Ločmelis guvis nopietnu savainojumu; izsaukums šosezon uz NHL un pasaules čempionāts ies secen
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
Dans Ločmelis olimpiskajās spēlēs bija viens no Latvijas izlases līderiem.
Latvijas uzbrucējam Danam Ločmelim nākamajā nedēļā tiks veikta pleca operācija, pēc kuras plānots aptuveni pusgadu ilgs atlabšanas periods, vēsta hokeja žurnālists Marks Daivers.

Februārī notikušajās olimpiskajās spēlēs 22 gadus vecais Ločmelis četrās spēlēs guva divus vārtus, bet pēc atgriešanās ASV viņš nav piedalījies Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačos.

AHL Ločmelim 43 mačos ir 15 gūti vārti un 13 rezultatīvas piespēles. Latvietis spēlē Bostonas "Bruins" fārmklubā Providensas "Bruins", bet izsaukumu uz Nacionālo hokeja līgu (NHL) šosezon nav saņēmis.

Savainojuma dēļ Ločmelis nevarēs palīdzēt arī Latvijas izlasei šī gada pasaules čempionātā.

