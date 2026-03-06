Acu ārste skaidro nepieciešamību bērniem valkāt aizsargbrilles florbola spēlēs
Sporta veidos, kur tas ir iespējams, bērniem ir svarīgi lietot aizsarglīdzekļus, lai novērstu smagas acu traumas, sarunā ar aģentūru LETA sprieda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) oftalmoloģe Rometa Valtere.
Biežākās sporta acu traumas ir salīdzinoši vieglas. Tās var būt zilumi, skrāpējumi uz plakstiņa vai pārsistas uzacis. Tomēr ir gadījumi, kad pēc trieciena veidojas asinsizplūdums acs priekšējā kamerā, apduļķojums acs stiklveida ķermenī, tīklenes atslāņošanās un plīsumi vai acī uzkrājas paaugstināts spiediens, kam var būt nopietnākas sekas un pat redzes zudums, pauda Valtere.
Acu ārste skaidroja, ka pēc traumām bērni tiek mediķu uzraudzīti un redze var atjaunoties, bet gadu pēc traumas var izveidoties acs lēcas saduļķojums jeb traumatiska katarakta, kas ir jālabo ķirurģiski. Spēcīgs sitiens var arī neatgriezeniski bojāt redzes nerva disku un izraisīt aklumu. Gūstot galvas traumu pa orbītas sieniņām, uz pāris mēnešiem var rasties redzes dubultošanās, taču to ķirurgi var atrisināt, stāstīja Valtere.
Oftalmoloģe skaidroja, ka nopietnākās acu traumas var iegūt tiešā kontakta sportos, piemēram, boksā, taču bērni ar to nodarbojas retāk. Regulāri traumas gūst arī florbola spēlētāji, kuriem līdz šim nebija prasības valkāt aizsargbrilles. Valtere atklāja, ka vēl šonedēļ sniegta palīdzība pacientam, kurš guvis traumu florbola laikā.
Sporta veidos, kuros ir aizsargekipējums, piemēram, hokejā un BMX riteņbraukšanā, acu traumas ir retākas un vieglākas, pauda acu ārste. Viņa norādīja, ka par aizsarglīdzekļiem jāpadomā arī citos sporta veidos, kuros ar bumbiņu vai spēcīgu sitienu var gūt acu traumu vai izsist orbītas sieniņu, piemēram, golfā vai tenisā.
Valtere atgādināja, ka profesionālie aizsarglīdzekļi ir veidoti no īpašiem, sertificētiem materiāliem, kas, plīstot, nebojā acis. Viņa informēja, ka cilvēki, kuri ikdienā valkā brilles, dažādos sporta veidos var valkāt īpašus sporta rāmjus, lai pasargātu sevi no acu traumām. Kā ziņots, vairāku bērnu acu traumu dēļ Latvijas Florbola savienība no nākamās sezonas noteikusi obligātu aizsargbriļļu lietošanu visiem nepilngadīgajiem spēlētājiem.