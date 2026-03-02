Šilovs atzīts par Nacionālās hokeja līgas aizvadītās nedēļas otro zvaigzni
Par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas otro labāko spēlētāju atzīts Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs.
Šilovs Pitsburgas "Penguins" vārtos aizvadītajā nedēļā divās spēlēs kopā atvairīja 51 no 52 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 98,1% raidījumu un sekmējot divas "Penguins" uzvaras. Pret Ņūdžersijas "Devils" viņš tika galā ar 29 no 30 metieniem, bet svētdien cīņā ar Vegasas "Golden Knights" atvairīja 22 metienus, aizvadot otro "sauso" spēli NHL.
Par nedēļas pirmo zvaigzni atzīts Ņujorkas "Islanders" aizsargs Metjū Šeifers, bet trešā labākā spēlētāja gods ticis Minesotas "Wild" uzbrucējam Metam Boldijam. Šeifers aizvadītajā nedēļā trīs mačos izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli. Viņš šosezon 61 spēlē guvis 20 vārtus un ir labākais vārtu guvējs starp spēlētājiem, kuri aizvada savu pirmo sezonu NHL.
Savukārt Boldijs, kurš kopā ar ASV izlasi uzvarēja Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, trīs spēlēs guva trīs vārtus un iekrāja četras rezultatīvas piespēles. Viņš ticis pie vismaz viena rezultativitātes punkta deviņās cīņās pēc kārtas un ar 35 gūtiem vārtiem ir dalīti otrs labākais vārtu guvējs līgā šosezon.