Austrijas basketbolisti pēdējās sekundēs uzvar Nīderlandi un saasina cīņu Latvijas grupā
Austrijas vīriešu basketbola izlase svētdien izcīnīja savu pirmo uzvaru 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā un saasināja cīņu apakšgrupā, kurā spēlē arī Latvija.
Austrija F apakšgrupas spēlē viesos ar rezultātu 88:87 (18:23, 25:27, 18:17, 27:20) uzvarēja Nīderlandi.
Austrieši pusstundu no spēles bija iedzinējos, bet Timo Lanmillera precīzais tālmetiens septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām nodrošināja viesiem uzvaru. Pirms tam, 55 sekundes pirms beigu signāla, Benjamins Šuhs ar metienu no distances pietuvināja austriešus rezultātā - 85:87.
Austrijas izlasē ar 19 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Fins Skots, bet 15 punkti, deviņas bumbas zem groziem un 13 rezultatīvas piespēles bija Bogičam Vujoševičam. Nīderlandei pa 17 punktiem guva Janniks Franke un Keje van der Vursts.
Svētdienas vakarā F apakšgrupas ceturto spēli aizvadīs Latvija un Polija.
F grupā Polijai ir trīs uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai -un Austrijai - pa vienai. Otrajā posmā iekļūs pirmo trīs vietu ieguvējas.