Šilovs otro reizi karjerā paliek nepārspēts NHL mačā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien otro reizi karjerā palika nepārspēts Nacionālās hokeja līgas (NHL) pamatturnīra mačā un kaldināja Pitsburgas "Penguins" komandas uzvaru.
"Penguins" mājās ar rezultātu 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) pārspēja Vegasas "Golden Knights".
Šilovs šajā mačā atvairīja visus 22 metienus, kamēr "Penguins" hokejisti pa Edina Hila sargātajiem vārtiem izdarīja par vienu metienu vairāk. Latvijas vārtsarga sniegums tika novērtēts ar spēles otro zvaigzni.
Šilovs šajā sezonā vārtus sargājis 28 spēlēs un svinējis 13 uzvaras. Karjerā pirmo "sauso" uzvaru pamatturnīrā viņš izcīnīja sezonas sākumā.
Spēles 15. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Bens Kindels, otrajā periodā ripas "Golden Knights" vārtos iemeta Jegors Činahovs, kā arī vairākumos Braiens Rasts un Rikards Rakels, bet piecas minūtes pirms pamatlaika beigām precīzs bija Žistēns Brazo. Kindels, kurš arī atdeva vienu rezultatīvu piespēli, tika atzīts par pirmo zvaigzni.
"Penguins" ar 75 punktiem 59 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, bet "Golden Knights" ar 70 punktiem 60 mačos ir ceturtā Rietumu konferencē.