Jau ceturtā medaļa! Rihards Lozbers medaļu kolekciju pasaules jauniešu čempionātā papildina ar vēl vienu sudrabu
Latvijas biatlonists Rihards Lozbers piektdien Vācijā pasaules jauniešu čempionātā izcīnīja sudraba godalgu 12 kilometru sacensībās ar kopēju startu.
Par uzvarētāju kļuva Bulgārijas biatlonists Georgijs Džorgovs, kurš vienīgo kļūdu pieļāva pirmajā ugunslīnijā un finišu sasniedza pēc 36 minūtēm un 16,4 sekundēm.
Lozbers pirmajās divās šaušanās kļūdījās pa reizei, bet nākamajās divās neaizvēra attiecīgi divus un trīs mērķus. Finišā Latvijas sportists atpalika no uzvarētāja 10,8 sekundes. Labāko trijnieku ar trīs neprecīziem šāvieniem noslēdza soms Tuomass Latvalahti, kurš zaudēja bulgāram 16 sekundes.
Savukārt Rūdolfs Raudziņš pēc nekļūdīgas pirmās ugunslīnijas otrajā neaizvēra divus mērķus, trešajā kļūdījās trīs reizes un noslēdzošajā šaušanā pievienoja vēl vienu kļūdu. Viņš piekāpās uzvarētājam divas minūtes un 31,5 sekundes un ierindojās 24. pozīcijā.
Lozberam šī kļuva par ceturto godalgu. Viņš kļuva par čempionu jauktajā stafetē un individuālajā distancē, bet sprintā ieņēma otro vietu. Kopumā Latvijai šis ir ļoti veiksmīgs jauniešu un junioru pasaules čempionāts, jo Estere Volfa tikusi pie trīs godalgām, bet Elza Bleidele - divām.
Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.