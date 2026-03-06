Latvija un vēl septiņas valstis nosoda SPK lēmumu par Krievijas un Baltkrievijas simboliem paralimpiskajās spēlēs
Kopīgā paziņojumā Latvija kopā ar Igauniju, Islandi, Lietuvu, Poliju, Rumāniju, Somiju un Zviedriju stingri nosoda Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) lēmumu atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties 2026. gada ziemas paralimpiskajās spēlēs ar savu valstu karogiem, himnām un valsts simboliem, informēja Ārlietu ministrijā.
Paziņojumā uzsvērts, ka šis lēmums grauj starptautiskos centienus izolēt Krieviju un Baltkrieviju Krievijas turpinātā agresijas kara pret Ukrainu dēļ. Tāpat valstis pauž nožēlu par SPK lēmumu aizliegt Ukrainas delegācijai izmantot ceremoniju formas ar Ukrainas kartes attēlojumu.
Kā atzīts paziņojumā, šādas kartes kvalificēšana par propagandu, ignorējot starptautiski atzītās robežas, apdraud starptautisko tiesību principus.
Kopīgajā paziņojumā valstis aicina SPK pārskatīt pieņemtos lēmumus un rosina dalībvalstu iestādes izvērtēt dalību spēļu atklāšanas ceremonijā. Tajā pausts arī atbalsts Itālijai, kas ir spēļu rīkotājvalsts, aicinājumam SPK atcelt savus lēmumus, lai novērstu agresorvalsts un tās atbalstītājvalsts simbolu izmantošanu spēļu laikā.
Paziņojuma noslēgumā uzsvērta pilnīga solidaritāte ar Ukrainu un tās tautu.
Jau rakstīts, ka Latvijas Paralimpiskā komiteja un tās sportisti nolēma nepiedalīties ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Kā iepriekš norādīja Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK), lēmums par nepiedalīšanos pasākumā jebkādā formātā pieņemts, solidarizējoties ar Ukrainu un reaģējot uz SPK un Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) pieņemto lēmumu ļaut desmit agresorvalstu sportistiem startēt ziemas paralimpiskajās spēlēs.
Lēmumu par nepiedalīšanos klātienē ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā LPK paziņoja jau 18. februārī, kad Rīgas pilī svinīgā ceremonijā tika nosaukti Latvijas delegācijas karognesēji, bet 23. februārī pieņemts lēmums, ka Latvijas sportisti nebūs redzami arī videoprojekcijās, kuras bija plānots filmēt pirms atklāšanas ceremonijas un demonstrēt tās laikā.
Jau vēstīts, ka Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs Krievijai tika piešķirtas divas vietas kalnu slēpošanā, divas distanču slēpošanā un divas snovbordā. Četras Baltkrievijas vietas ir visas distanču slēpošanā.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam, un kopumā sešos sporta veidos tiks sadalīti 79 medaļu komplekti. Šīs ziemas paralimpiskās spēles iezīmēs 50 gadus kopš vēsturē pirmajām ziemas paralimpiskajām spēlēm, kas 1976. gadā norisinājās Zviedrijā.