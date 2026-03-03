"Jums neviens neļaus parādīties šādā apģērbā!" Ukraiņu parasportistiem aizliedz formas ar valsts karti
Vēl nesākoties 2026. gada ziemas paralimpiskajām spēlēm, turpinās peripetijas ap politiskiem jautājumiem. Ukrainas Paralimpiskās komitejas prezidents Valērijs Suškevičs atklājis, ka ukraiņiem liegtas formas ar attēlotu valsts karti.
Kā norāda Ukrainas Paralimpiskās komitejas prezidents, tad uz formām attēloja Ukrainas teritorijas karti ar 1991. gada robežām, tas ir, bez Krievijas okupētām teritorijām. Starptautiskā Paralimpiskā komiteja šīs formas uzskatīja par pārāk politizētām.
"Mēs sagatavojām komandai ceremoniālo tērpu. Starptautiskā Paralimpiskā komiteja teica: "Nē, nē, nē – tas nederēs!" Viņi apgalvoja, ka tērps ir politisks. Viņi teica, ka neviens mums neļaus parādīties šādā apģērbā. Tie bija ļoti skaisti, ļoti simboliski un ļoti skaidri vēstīja, ka Ukraina pastāv pasaulē un Eiropā ar visām tās teritorijām bez Krievijas okupācijas."
Suškevičs pauda, ka tērpus dizainēja tas pats autors, kurš pirms 2024. gada Parīzes vasaras paralimpiskajām spēlēm. Toreiz līdzās Ukrainas karoga krāsām tika iekļauti militārie akcenti jeb krāsa, ko frontē valkāja valsts aizstāvji. Arī toreiz, kā apgalvoja Suškevičs, pagāja ilgs laiks, līdz formas tika saskaņotas, taču atļauja tika saņemta.
The Ukrainian team has been banned from wearing uniforms featuring a map of Ukraine at the 2026 Paralympics. The IPC claims the map is "political."— Serhii Sternenko (@sternenko) March 2, 2026
At the same time, the Russian team includes former military personnel who participated in the illegal invasion. Russians are…
"Šoreiz mūsu pieeja bija radikālāka. To noteica fakts, ka pēc Parīzes spēlēm šī iecietība pret Krieviju pastiprinājās ar jaunu spēku. Paralimpiskās komitejā ir amatpersonas, kas vēro, lai Ukraina nevarētu sevi pasniegt kā valsti bez okupācijas un šādā ekipējumā sacensties ar agresorvalsti."
Ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā plašu rezonansi guva skeletonista Vladislava Heraskeviča diskvalifikācija ķiveres dēļ, kurā viņš pieminēja Krievijas izraisītā kara kritušos sportistus un sporta personības. Tāpat noteikti uzraksti tika liegti citiem ukraiņu sportistiem, kamēr krievi arēnās varēja atrasties ar Padomju savienības simboliku un Krievijas karogu.
Paralimpiskajās spēlēs iet vēl tālāk, ļaujot krievu un baltkrievu sportistiem piedalīties zem savas valsts karoga. Daudzas valstis boikotējušas paralimpisko spēļu atklāšanu, ieskaitot Latviju. Paralimpiskās spēles notiks no 6. līdz 15. martam.