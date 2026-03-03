Latvijas alpīnisti pārvar sarežģītus leduskritumu maršrutus Norvēģijā
Latvijas alpīnisti Atis Šteinbergs un Ivans Oļeičenko veiksmīgi izkāpa īpaši sarežģīto Haugsfossen leduskrituma maršrutu Norvēģijā (WI6), izceļot strauji augošo leduskāpšanas kustību un klubu sadarbību. Rjukanā 15 kāpēji pilnveidoja prasmes, gūstot gan augstas grūtības maršrutu pieredzi, gan jauno sportistu izaugsmi.
Alpīnisti Atis Šteinbergs ("Kāpšanas tornis") un Ivans Oļeičenko ("Traverss") izkāpuši īpaši sarežģītu ledus krituma maršrutu Haugsfossen, kura grūtības kategorija ir WI6.
Latvijas alpīnistu vidū aizvien populārāki kļūst ledus kāpšanas braucieni gan uz Norvēģiju, gan Alpiem, kur tie izkopj savas prasmes kāpšanā ar ledus ekipējumu pa sasalušiem ūdenskritumiem. Šoreiz uz Rjukanas apkārtni Norvēģijā bija devušies 15 alpīnisti no klubiem "Kāpšanas tornis", "Traverss" un "Liepāja".
Atis Šteinbergs saka, ka ledus kāpšana prasa lielu iekšējo mieru un nosvērtību. "Laikapstākļi bija perfekti un ledus bija kāpšanai ļoti atbilstošā kondīcijā. Iespaidīgais 100 metrus garais Haugsfossen maršruts bija jauna pieredze."
Ivans: "Šī bija apbrīnojama un unikāla pieredze! Haugsfossen ir ūdenskritums, kas nekad īsti nesasalst - zem ledus virskārtas visu laiku turpina plūst lielas ūdens masas, radot nepārtrauktu leduskrituma vibrāciju un dūkoņu."
Ata un Ivana vadībā izmēģināt spēkus uz Haugsfossen izdevās vēl dažiem kluba "Traverss" pārstāvjiem. Īpaša pieredze bija arī gados jaunajam ledus kāpējam Aldim Jānim Pivaram no "Kāpšanas tornis", kopā ar Ati Šteinbergu un "Traverss" pārstāvi Mihailu Tomsonu, izkāpjot vairākus WI5 kategorijas maršrutus (Sabotorfossen, Swiss Army un Vemorkbrufoss Vest).
Aldis: "WI5 kategorijas maršruti ir populāri kāpēju vidū, tāpēc jārēķinās ar intensīvu kustību tajos! Ir kāpēji, kas dodas uz augšu, un ir sasaites, kuras laižas lejā. Visu laiku ir krītošu ledus gabalu risks, tāpēc saglabāt modrību ir īpaši svarīgi."
Kluba "Kāpšanas tornis" dibinātājs Mārtiņš Markuss atzīst, ka šādi leduskāpšanas braucieni ir ļoti noderīgi, lai pieredzējušie alpīnisti nodotu savas zināšanas un iemaņas jaunajiem kāpējiem. Kaut arī "Kāpšanas tornī" ir daudz iespēju kvalitatīvi trenēties sarežģītiem maršrutiem, pabūt uz īsta leduskrituma ziemas apstākļos ir vislabākā pieredze. WI5 un WI6 kategorijas maršrutu izkāpšanai nepieciešama laba fiziskā un tehniskā sagatavotība, ledus ir pilnīgi vertikāls, vietām trauslāks, līdz ar to katrai kustībai jābūt īpaši pārdomātai. Prieks, ka izdevās braucēju komandai piesaistīt arī kāpšanas kluba "Liepāja" pārstāvi Oskaru Raģi, kuram šī bija vērtīga pieredze, darbojoties kopā ar "Kāpšanas torņa" mentoru Jāni Ventiņu. Šādi klubu apvienotie kāpšanas braucieni noteikti jāturpina, jo kopā mēs varam paveikt vairāk.
"Kāpšanas tornis" ir alpīnisma klubs, kas izveidots 2018.gadā un sevī apvieno aizrautīgus alpīnistus un kāpšanas sporta entuziastus, piedāvājot iespēju trenēties unikālā 35 metrus augstā tornī. Tornī ir speciāli pielāgota un droša infrastruktūra īpaši sarežģītiem alpīnisma treniņiem, kas šobrīd tāda ir vienīgā Latvijā.