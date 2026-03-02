"Nezinu kāpēc, bet nebijām gatavi cīņai!" Rihards Lomažs skaidro bezierunu zaudējumu Polijai
Pēc trešā zaudējuma 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā komentārus par spēli pret Poliju sniedza kapteinis Rihards Lomažs un galvenais treneris Sito Alonso.
"Spēli zaudējām pirmajā puslaikā. Nezinu kāpēc, bet nebijām gatavi cīņai. Par to man jāuzņemas atbildība. Otrajā puslaikā atguvāmies un bija iespējas lauzt spēles gaitu. Mums bija vairākas iespējas tikt zem desmit punktu starpības, kas ļautu cīnīties par uzvaru, taču nerealizējām metienus. Lai arī nepadevāmies, nevaram spēlēt, kā to darījām pēdējā minūtē. Mums vēl ir astoņas spēles, un neviens šeit nepadosies. Darīsim visu un vēl vairāk, lai kvalificētos Pasaules kausa finālturnīram," preses konferencē stāstīja Lomažs.
Latvijas izlases galvenais treneris Sito Alonso secināja, ka nerealizētie pirmie metieni radījuši uztraukumu, turklāt pretiniekiem sanākuši viņu uzbrukumi.
"Man šķiet, ka pirmo puslaiku sākām labi uzbrukumā, taču bijām vīlušies, ka netrāpījām pirmos četrus vai piecus metienus. Tikmēr Polija guva grozus citādāk nekā spēlē Rīgā - pēc ātrajām pārejām. Otrā ceturtdaļa bija ļoti vāja - pieļāvām pārāk daudz izcīnītu atlēkušo bumbu un kļūdu viens pret vienu. Otrajā puslaikā basketbolisti centās mainīt spēles ritmu. Pēdējā minūte - tas nebija mūsu līmenis, jo mums ir jācīnās par katru punktu," teica Alonso.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei - divas, bet Latvijai un Austrijai - pa vienai. Otrajā posmā iekļūs pirmo trīs vietu ieguvējas. F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.