Aizkraukles novada dome par sasniegumiem ziemas olimpiskajās spēlēs piešķirs naudas balvu Patrīcijai Eidukai
Aizkraukles novada pašvaldība distanču slēpotājai Patrīcijai Eidukai piešķirs 3000 eiro, paredz novada domes lēmums.
Naudas balva novadniecei piešķirta par izcīnīto 11. vietu Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs 50 kilometru distancē. Balva piešķirta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Jau ziņots, ka par pirmo olimpisko čempioni tik garā slēpojumā kļuva zviedriete Eba Andešone, kura distanci veica divās stundās, 16 minūtēs un 28,2 sekundēs. Līdz šim garākā distance, ko sievietes veica jebkādā stilā olimpiskajās spēlēs, bija 30 kilometri. Eiduka finišēja deviņas minūtes un 13,9 sekundes aiz Andešones, ar 11. vietu sasniedzot labāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanas vēsturē olimpiskajās spēlēs. Pēdējā aplī latvietei bija mēģinājums panākt trīs priekšā esošās slēpotājas, tomēr līdz galam tas neizdevās.
Eiduka finišēja 12. pozīcijā, bet sākotnēji 11. vietu ieguvusī neitrālā sportiste Darja Ņeprjajeva par svešu slēpju paņemšanu maiņas punktā tika diskvalificēta.
Eiduka šajās olimpiskajās spēlēs ieņēma arī 15. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē un 23. vietu 20 kilometru skiatlonā. Tāpat kopā ar Kitiju Auziņu viņa ieguva 13. vietu komandu sprintā.