Rihards Lozbers ar sudrabu sprintā turpina Latvijai spilgto pasaules jauniešu čempionātu biatlonā
Latvijas sportists Rihards Lozbers otrdien Vācijā izcīnīja sudraba medaļu pasaules jauniešu čempionātā biatlonā 7,5 kilometru sprintā.
Startējot vecuma grupā līdz 19 gadiem, 16 gadus vecais Lozbers šaušanā guļus kļūdījās divas reizes, bet šaušanā stāvus neaizvēra vienu mērķi, ar trim soda apļiem finišu sasniedzot pēc 18 minūtēm un 47,6 sekundēm.
Par uzvarētāju kļuva slovāks Markuss Sklenāriks, kurš šautuvē bija nekļūdīgs un Lozberu apsteidza par 19 sekundēm. Bronzas godalgu izcīnīja vācietis Hanness Lipferts, kurš ar vienu soda apli no uzvarētāja atpalika 44,8 sekundes. Lozbers bija pārliecinoši ātrākais slēpotājs distancē, tuvākos sekotājus apsteidzot par vairāk nekā 40 sekundēm.
Rihards Lozbers, winner of Saturday’s Individual, is back on the tracks! 🔥✨— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 3, 2026
Can he deliver another stunning performance and bring home one more medal for Latvia? 🇱🇻
Follow the race on the IBU App 📱 or watch live at https://t.co/p8ATzITmbR and https://t.co/8WieDPZaQf 🖥️ pic.twitter.com/oVT2Ttc8Nd
No pārējiem latviešiem Rūdolfs Raudziņš neaizvēra divus mērķus un bija 25., Ernests Solovjovs kļūdījās trīs reizes un finišēja 72., bet Rainers Krišmanis ar divām kļūdām ierindojās 79. vietā 117 sportistu konkurencē.
Lozberam šī ir trešā medaļa šī gada pasaules jauniešu un junioru čempionātā. Jau vēstīts, ka sestdien viņš kļuva par pasaules jauniešu čempionu 12,5 kilometru individuālajā distancē, bet pirmdien jauktās komandas sastāvā uzvarēja junioru 4x6 kilometru stafetē. Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.