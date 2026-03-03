Rihards Lozbers ar sudrabu sprintā turpina Latvijai spilgto pasaules jauniešu čempionātu biatlonā
Foto: Toms Kalniņš/LOK
Rihards Lozbers tika jau pie trešās medaļas!
Citi sporta veidi

Rihards Lozbers ar sudrabu sprintā turpina Latvijai spilgto pasaules jauniešu čempionātu biatlonā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas sportists Rihards Lozbers otrdien Vācijā izcīnīja sudraba medaļu pasaules jauniešu čempionātā biatlonā 7,5 kilometru sprintā.

Rihards Lozbers ar sudrabu sprintā turpina Latvija...

Startējot vecuma grupā līdz 19 gadiem, 16 gadus vecais Lozbers šaušanā guļus kļūdījās divas reizes, bet šaušanā stāvus neaizvēra vienu mērķi, ar trim soda apļiem finišu sasniedzot pēc 18 minūtēm un 47,6 sekundēm.

Par uzvarētāju kļuva slovāks Markuss Sklenāriks, kurš šautuvē bija nekļūdīgs un Lozberu apsteidza par 19 sekundēm. Bronzas godalgu izcīnīja vācietis Hanness Lipferts, kurš ar vienu soda apli no uzvarētāja atpalika 44,8 sekundes. Lozbers bija pārliecinoši ātrākais slēpotājs distancē, tuvākos sekotājus apsteidzot par vairāk nekā 40 sekundēm.

No pārējiem latviešiem Rūdolfs Raudziņš neaizvēra divus mērķus un bija 25., Ernests Solovjovs kļūdījās trīs reizes un finišēja 72., bet Rainers Krišmanis ar divām kļūdām ierindojās 79. vietā 117 sportistu konkurencē.

Lozberam šī ir trešā medaļa šī gada pasaules jauniešu un junioru čempionātā. Jau vēstīts, ka sestdien viņš kļuva par pasaules jauniešu čempionu 12,5 kilometru individuālajā distancē, bet pirmdien jauktās komandas sastāvā uzvarēja junioru 4x6 kilometru stafetē. Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.

Tēmas

Starptautiskā Biatlona savienībaLatvijas Biatlona federācijaRihards Lozbers

Citi šobrīd lasa