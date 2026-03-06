36 spēļu maratons un Ogres ienākšana. Virslīgā ar nemainīgajiem favorītiem sāksies cīņa par titulu
No šodienas ar RFS un Ogres "United" spēli sāksies jaunā 2026. gada Virslīgas sezona. Tā ilgs līdz pat novembrim, ar nemainīgi desmit dalībniecēm un "Riga FC" to sagaidot čempiones godā.
No šodienas līdz pat novembri sāksies cīņa par 2026. gada futbola virslīgas titulu. 2025. gadā pirmo reizi piecu gadu laikā par čempioni kļuva bagātā "Riga FC", bet, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, starp desmit dalībniecēm vairs nav "Metta". Tās vietu ieņems otrās līgas uzvarētāja Ogres "United", kas augstākajā sabiedrībā debitēs. Arī Ogre ģeogrāfiskajā kartē Virslīgā būs pārstāvēta pirmo reizi.
Latvijas futbola virslīgas jaunās sezonas preses konference
2. martā Latvijas Futbola virslīga neilgi pirms jaunās sezonas sākuma aizvadīja tradicionāli rīkoto preses konferenci, kurā piedalījās funkcionāri un visu ...
Formāts nemainās
Virslīgā arī šogad katra komanda aizvadīs 36 spēļu kārtas jeb četras reizes spēkosies pret katru pretinieci. Tas nozīmē, ka visas sezonas laikā tiks aizvadītas 180 spēles.
Ja pirmā spēļu kārta plānota no 6. līdz 8. martam, tad 36. kārta gaidāma novembra sākumā - 8. novembrī. Līdzīgi pagājušajai sezonai, arī šajā katra apļa pēdējā kārtā gaidāms Rīgas derbijs starp turnīra galvenajām favorītēm, "Riga FC" un RFS, tai skaitā pēdējā 36. kārtā. Jāatgādina, ka vasarā četras Latvijas komandas, "Riga FC", RFS, "Liepāja" un "Auda" piedalīsies Eirokausu kvalifikācijās - "Riga" kā čempione sāks Čempionu līgas kvalifikācijā, kam var sekot iespēja kvalificēties Eiropas un Konferences līgai, savukārt RFS, "Liepāja" un "Auda" mēģinās kvalificēties Konferences līgai.
Jāmin, ka čempionāta norisi 2026. gada sezonā ietekmēs izmaiņas izlašu logos – tie būs trīs, nevis četri kā iepriekš. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, taču garāks – 16 dienu izlašu pārtraukums. Tāpat izmaiņas plānotas VAR video atkārtojumu sistēmas pielietojumā - ja iepriekš to piedāvāja vienā kārtas spēlē, tad, sākot ar aprīli, atrasts risinājums VAR sistēmu izmantot visās Virslīgas spēlēs. Šī projekta izmaksas lēšamas ap miljonu eiro. Tāpat jaunajā Latvijas futbola virslīgas sezonā tiks ieviesta translāciju platforma "Virslīga Plus", kas nodrošinās spēļu tiešraides, labākās epizodes un preses konferences.
Ko saka komandas?
Pirms sezonas tika aizvadīta tradicionālā preses konference, kurā piedalījās visu desmit vienību pārstāvji. "Mūsu komanda gatavojas jaunajai Virslīgas sezonai ar izvirzītu mērķi – iekļūt labāko pieciniekā. Komanda, ko šobrīd veidojam, manuprāt, ir ļoti stipra, un starpsezonā esam papildinājuši sastāvu, lai cīnītos par uzvarām katrā spēlē. Mums ir īpašs prieks, ka komandai pievienojies Kristers Čudars, kuru redzam kā komandas līderi," teica jaunpienācējas Ogres "United" direktors Maksims Saveļjevs. Ogre sezonas sākumā savas mājas spēles aizvadīs netālajā Salaspilī, taču tās gaitā pārcelsies uz savām mājām, kur mačus aizvadīs uz dabīgā zālaja seguma laukuma. Komandas sastāvs pārsvarā veidots no latviešu futbolistiem - pieteikums liecina, ka pussargu līnijā piesaistīti divi ukraiņu futbolisti, savukārt aizsardzībā spēlēs japānis Keito Kumakura.
"Grobiņa" Virslīgā spēlēs trešo gadu pēc kārtas. Abās pirmajās sezonās ieņemta devītā vieta, kas nozīmēja dalību pārspēlēs. Pagājušās sezonas laikā komandā notika treneru maiņa - no amata tika atbrīvots Viktors Dobrecovs (starpsezonā pievienojies otrās līgas kluba "Leevon" PPK darbinieku pulkam), viņa vietā ieceļot bijušo futbolistu Oskaru Kļavu. Tieši Kļava trenera amatā sāks sezonu Grobiņā. "Komandas galvenais uzsvars šajā sezonā ir cīnīties par punktiem katrā spēlē, neizvirzot konkrētus mērķus par vietu turnīra tabulā. Starpsezonā komandu pametuši vairāki meistarīgi un komandai nozīmīgi spēlētāji, bet esošais sastāvs tiek veidots ar skatu nākotnē, saglabājot konkurētspēju starp pārējām komandām," klāstīja Kļava.
Treneru korpusā starpsezonā izmaiņas veikusi "Super Nova" komanda. To vairs netrenēs Ervīns Pērkons, kura vietu ieņēmis Maksims Rafaļskis. "Komandas šīs sezonas mērķis ir uzlabot pagājušās sezonas rezultātu – gan turnīra tabulā, gan izcīnītajos punktos. Man ir prieks par starpsezonā iegūtajiem papildinājumiem, kas stiprinājuši sastāvu un palielinājuši konkurenci komandā," stāstīja treneris. Klubs Virslīgā debitēja 2022. gadā, bet pagājušajā sezonā atgriezās spēcīgāko sabiedrībā pēc viena gada pārtraukuma, finiša spurtā ieņemot astoto vietu. Sezonas ievadā savas mājas spēles klubs aizvadīs LNK Sporta parkā, pēc kā pārcelsies uz Jāņa Skredeļa stadionu. Komanda tiek veidota pārsvarā no latviešu futbolistiem - zināmākie no tiem aizsargs Mārcis Ošs (ar pieredzi dažādos klubos un Latvijas izlasē), kā arī pussargs Eduards Emsis (arī spēlējis Latvijas izlasē).
Stabilitāte vērojama Tukumā, kurā joprojām trenera vietu ieņem Kristaps Dišlers. Viņš neslēpa, ka starpsezonā tā pazaudējusi divus atslēgas futbolistus - rezultatīvi spēlējošo Ingaru Pūli (pārcēlies uz Liepāju), kā arī aizsardzības balstu Oskaru Vientiesi. Ar visu to treneris atklāja, ka sezonā vienībai mērķi ir augsti. "Kluba ambīcijas piektajā sezonā Virslīgā ir pacīnīties par vietu, kas nodrošinātu iespējas spēlēt Eirokausos." Pagaidām tās rekords ir sestā vieta 2022. gadā, turklāt tieši kopš šī gada vienība ir patstāvīga Virslīgas dalībniece.
Otro gadu Jelgavā trenera amatā strādās Aleksandrs Basovs. Pirmajā sezonā viņam izdevās ar FS "Jelgava" noturēties Virslīgā. Atgriežoties augstākajā sabiedrībā pirms gada, jelgavnieki pārsteidza, iegūstot sesto vietu, kas ir tās labākais sniegums zem šīs organizācijas vārda čempionātā. Līdzvērtīgu mērķi pirms jaunās sezonas klāstīja treneris. "Kluba minimālais uzdevums jaunajā sezonā ir 6. vieta, bet mērķis cīnīties par vietu, kas nodrošinās spēlēšanu Eirokausos. Ambīcijas komandā ir būt konkurētspējīgiem visas sezonas garumā." Lielākais zaudējums sastāvā ir Kristera Penkevica došanās leģionāra gaitās uz Čehiju.
Viens no senākajiem futbola klubiem Latvijā "Auda" starpsezonā krasi mainījusi sastāvu - tajā redzami daudz leģionāru no tādām valstīm kā Senegālas, Horvātijas, Kotdivuāras, Nigērijas, Nīderlandes un citām. Vien vārtsargu līnija komplektēta no latviešiem kā Nila Puriņa, Nika Aleksandrova un Raivo Stūriņa. " Mūsu ambīcijas ir augstas – uzvara katrā spēlē un cīnīties par augstākajām vietām turnīra tabulā." Pagājušajā sezonā starts Virslīgā neizdevās, taču to kompensēja ar izcīnīto Latvijas kausu, kura finālā spoži nospēlēja Eduards Dašķevičs. Līdz šim Virslīgā kluba labākie panākumi gūti 2023. un 2024. gadā ar trešajām vietām.
Nemainīga Virslīgas vērtība ir "Daugavpils" komanda. Iepriekšējā sezonā tā izcīnīja augsto ceturto vietu, bet pirms jaunās sezonas veiktas izmaiņas sastāvā. "Runājot par sastāvu, tas šosezon ir būtiski mainījies. Saglabāts latviešu spēlētāju kodols, taču komandai pievienojušies jauni ārzemju futbolisti. Vienlaikus jāatzīst, ka ar līdzšinējo sastāva selekciju vēl pilnīgi neesmu apmierināts, tāpēc tuvākajā laikā gaidāmi arī jaunumi sastāvā. Sezonas pirmais un galvenais uzdevums ir saglabāt vietu Virslīgā, bet vienlaikus mērķis ir uzlabot pagājušās sezonas rezultātu, kas bija ceturtā vieta. Komanda centīsies atņemt punktus līgas grandiem un paralēli attīstīt vietējos spēlētājus," pirms sezonas teica kluba ģenerāldirektors Nauris Mackevičs.
Ar zviedru trenera Andreasa Alma atnākšanu pie labākiem rezultātiem tikuši ambiciozie liepājnieki. Iepriekšējā sezona pabeigta trešajā vietā, bet jaunā sagaidīta ar nopietnu starpsezonu un veselām deviņām pārbaudes spēlēm. "Šobrīd galvenais uzdevums ir būt gataviem Virslīgas čempionāta spēlēm, jo tieši regulārās sezonas spēles nevis pārbaudes spēles ļaus komandai progresēt un kļūt arvien stabilākai. Šī sezona klubam būs īpaši nozīmīga, jo mērķis ir atkārtoti iekļūt Eirokausos. Jaunajā sezonā plānojam pārmaiņas spēles stilā, pielāgojot taktiku šīs sezonas sastāvam," atklāja Alms. FK "Liepāja", kas dibināts 2014. gadā un ieņēma "Metalurga" vietu pilsētas futbola hierarhijā, ir patstāvīga Virslīgas dalībniece, triumfējot turnīrā 2015. gadā.
Pēc zaudētā titula 2025. gadā, savas mācības guvuši RFS, kam ar dalību UEFA Eiropas līgā pirms iepriekšējās sezonas nebija daudz laika gatavoties Virslīgai. "Iepriekšējā sezona man kā trenerim bija īpaši vērtīga pieredzes ziņā. No tās esam guvuši būtiskas mācības, izdarīsim pareizos secinājumus un darīsim visu, lai gaidāmajā sezonā būtu vēl gatavāki cīņā par titulu. Komandas mērķi ir visaugstākie. Esam saglabājuši kodolu, kuru vēlējos arī gaidāmajai sezonai, un tas dod stabilu pamatu turpmākajam darbam," pauda treneris Viktors Morozs. Kopš 2021. gada RFS kļuvusi par pašmāju čempioni veselas trīs reizes.
"Gan es, gan kluba vadība vēlētos, lai čempionāta pēdējā spēle turnīra tabulas kontekstā neko neizšķirtu, taču šobrīd par to spriest ir pāragri – sezona būs gara un izaicinājumiem bagāta. Ar kluba vadību ir apspriesti komandas mērķi – uzvarēt Virslīgā, iekļūt Eirokausu līgas fāzē un izcīnīt Latvijas kausu," jaunās sezonas mērķus skaidri postulēja "Riga FC" treneris Mareks Zuntners. 2014. gadā dibinātais klubs, kura rocība ir lielākā starp Virslīgas klubiem, par čempioni vietējā līmenī kļuvis četras reizes - bez 2025. gada arī no 2018. līdz 2020. gadam. Uzbrukumā pazaudēts rezultatīvais Marko Regža, savukārt Gatjē Mankendā pārcēlies uz sīvāko konkurenti RFS. "Daudz spēlētāji bija svarīgi no pagājušās sezonas čempionu sastāva, piemēram, Grimaldo un El Baširs Ngoms. Īpaši sāpīga ir Marko Regžas prombūtne."
RFS vai "Riga FC"?
Pirms sezonas bukmeikeri favorītu godu nemainīgi atvēl abām galvaspilsētas komandām - "Riga FC" (koeficients kļūšanā par čempioni 1,70) un RFS (koeficients 2,10). Vēl cīņā par titulu varētu iesaistīties "Liepāja" (koeficients 6,75) un "Auda" (25,00), kamēr pārējo komandu izredzes kļūt par čempionēm vērtētas kā mazticamas. Sagaidāms, ka varētu būt spraiga cīņa par to, kura komanda ieņems pēdējo vietu un tādējādi izkrītis līgu zemāk - pagaidām kā pastarīte novērtēta "Grobiņa" (3,50), taču koeficients 3,75 pēdējās vietas ieņemšanai atvēlēts arī "Tukums 2000", "Super Nova" un Ogres "United" komandām.
"Riga" pirms jaunās sezonas pamanījusies jau izcīnīt divas trofejas. 17. februārī Turcijā, apspēlējot ar 4:1 "Audu", klubs kļuva par Latvijas Superkausa ieguvēju, kamēr nedēļu vēlāk ar panākumu pār Tallinas "Flora" ar 3:0 tas kļuva par Livonijas kausa ieguvēju. Ikgadēji par šo kausu cīnās Latvijas un Igaunijas augstāko līgu čempione. Atgriežoties pie Virslīgas, tad pirmajā kārtā RFS spēlēs pret Ogres "United", "Daugavpils" uzņems "Grobiņu", "Liepāja" spēlēs pret "Riga FC" (kārtas centrālā spēle), "Jelgava" spēkosies pret "Tukumu 2000", bet "Auda" pret "Super Novu".