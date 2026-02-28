Abū Dabī tiek pārtraukts Jaunatnes Eirolīgas basketbola turnīrs, kurā piedalās arī mūsu jaunie talanti
Sestdien Abū Dabī tika pārtraukts tur notiekošais Jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrs ar vairāku latviešu basketbolistu dalību.
Sestdien Izraēla un ASV sāka uzbrukumu Irānai, kas savukārt veica atbildes triecienus Izraēlai, kā arī ASV armijai Bahreinā un citās Persijas līča reģiona valstīs. Irānas raķešu trieciena gaitā Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī dzīvību zaudējis viens cilvēks.
Kopš piektdienas Abū Dabī norisinājās sezonas otrais Jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrs. Sestdien trešās kārtas pirmā spēle starp "Monaco" un Saloniku "Aris" tika pārtraukta un vēlāk atsākta, taču turpinājumā turnīra rīkotāji lēma apturēt sacensības pavisam.
Gunārs Grīnvalds piektdien pirmajos divos mačos izcēlās ar desmit un deviņiem punktiem, palīdzot Madrides "Real" U-18 vienībai tikt pie uzvarām, bet Emīls Steckis iemeta četrus punktus Kauņas "Žalgiris" uzvarā. "Dubai" akadēmijā ir Gustavs Vilcāns, taču viņš šajā turnīrā nav devies laukumā.