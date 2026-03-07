Čempioni "Riga" jauno virslīgas sezonu sāk ar zaudējumu Liepājā
Pagājušās sezonas čempione "Riga" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pirmās kārtas mačā izbraukumā piekāpās "Liepāja" komandai.
"Liepāja" savā laukumā bija pārāka ar 2:1 (1:0).
Mača trešajā minūtē mājiniekus vadībā ar realizētu 11 metru soda sitienu izvirzīja Kivons Līdsmans, bet "Riga" mača 81. minūtē pēc Paulu Eduardu precīzā sitiena panāca 1:1.
Uzvaras vārtus "Liepāja" guva kompelnsācijas laikā, kad precīzi sita Džibrils Gejs.
Jau ziņots, ka citā sestdienas mačā "Grobiņa" viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja "Daugavpils" komandu, bet turnīra pirmajā spēlē RFS piektdien ar 2:0 (0:0) uzvarēja virslīgas debitanti Ogres "United".
Svētdien pirmās kārtas noslēgumā "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar "Tukums 2000" un "Auda" mājās spēlēs ar "Super Nova".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.