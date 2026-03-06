Ikaunieks ar diviem vārtiem nodrošina RFS uzvaru virslīgas sezonas atklāšanā
Jānis Ikaunieks piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sezonas pirmajā mačā izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un palīdzēja RFS izcīnīt panākumu.
RFS savā laukumā ar 2:0 (0:0) pārspēja virslīgas debitanti Ogres "United".
Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 18 minūtēm Ikaunieks guva savus pirmos vārtus. Pēc Lašas Odišarijas centrējuma Ikaunieks raidīja bumbu pretinieku vārtu virzienā ar galvu, un ogrēniešu vārtsargs vēl mēģināja atvairīt sitienu, taču palīdzēja bumbai nonākt savos vārtos.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, RFS palika mazākumā pēc tam, kad 82. minūtē sarkano kartīti nopelnīja uz maiņu nākušais Ismaels Diomandē.
Kompensācijas laika ievadā pēc Odišarijas piespēles savus otros vārtus guva Ikaunieks, vēlreiz raidot bumbu viesu vārtos ar galvu un panākot 2:0.
RFS pagājušajā sezonā virslīgā ierindojās otrajā pozīcijā, bet Ogres vienība izcīnīja uzvaru Nākotnes līgā. Šī būs pirmā sezona kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad Latvijas spēcīgākajā līgā startēs komanda no Ogres.
Pirmās kārtas turpinājumā sestdien "Daugavpils" uzņems "Grobiņu" un čempione "Riga" viesosies pie "Liepājas", bet svētdien "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar "Tukums 2000" un "Auda" mājās spēlēs ar "Super Nova".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.