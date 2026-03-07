"Grobiņa" virslīgas sezonu sāk ar uzvaru viesos pār "Daugavpils" klubu
"Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pirmās kārtas mačā uzvaru sestdien svinēja "Grobiņa", kas viesos pārspēja "Daugavpils" komandu.
"Grobiņa" bija pārāka ar 1:0 (0:0), vienīgos vārtus mača 51. minūtē gūstot Dāvidam Družiņinam.
Vēl šodien virslīgā pagājušās sezonas čempione "Riga" izbraukumā tiksies ar "Liepāju".
Svētdien pirmās kārtas noslēgumā "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar "Tukums 2000", bet "Auda" mājās spēlēs ar "Super Nova".
Jau ziņots, ka piektdien sezonas pirmajā mačā RFS mājās ar 2:0 pārspēja virslīgas debitanti Ogres "United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.