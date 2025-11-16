Ronaldu nesavaldība, Rudņeva mācība un Aparjoda dusmas. Aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta draugiem aizejošā nedēļa bija pilna ar spriedzi, patīkamām emocijām, bet diemžēl arī nelielu vilšanās devu - ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Portugāles aktīvā futbola leģenda Krištianu Ronaldu pats sev radījis liekas nepatikšanas. Nesavaldība Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Īriju viņam varētu maksāt spēļu izlaišanu nākamgad gaidāmajā finālturnīrā. Mārtiņš Sesks arī nākamsezon varētu braukt pasaules rallija čempionātā, bet Pagājušajā dekādē Eiropas līmenī visspožāk uzmirdzējušais Latvijas futbolists Artjoms Rudņevs karjeras laikā vairākkārt neslēpa, ka komunicēt latviešu valodā viņš īsti nespēj, turklāt globāli tas neesot vajadzīgs. Tomēr tagad pret Turīnas “Juventus” trīs vārtus iesitušais bijušais uzbrucējs apguvis valodu un Daugavpilī uzsācis bērnu trenera gaitas. Latvijas kamaniņu braucēji sezonas oficiālajā atklāšanas pasākumā neslēpa savas ambīcijas un pauda gatavību olimpiskajās spēlēs cīnīties par augstākajām vietām, kamēr mūsu vadošais vīru braucējs Kristers Aparjods neslēpa neizpratni par pēkšņo attieksmes maiņu pret agresorvalsti. Latvijas dāmu basketbola izlase ar neveiksmi Slovēnijā sāka Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmo kārtu, mūsu futbolisti pārbaudes mačā nospēlēja bezvārtu neizšķirtu ar nomināli spēcīgāko Ziemeļmaķedonijas izlasi, savukārt hokeja izlase Vāciju kausu noslēdza vismaz ar vienu panākumu pret Austriju. Tikmēr pasaules mērogā Lando Noriss tuvojas pirmajam Pirmās formulas pasaules čempiona titulam.