Toms Skuja jaunā kluba rindās Vācijā guvis traumu, kas var liegt spēlēt izlasē Pasaules kausa kvalifikācijā
Latvijas basketbolists Toms Skuja nedēļas nogalē iedzīvojies potītes savainojumā, trešdien paziņoja viņa pārstāvētā Vācijas bundeslīgas vienība Ludvigsburgas "Riesen".
Sestdien "Riesen" Vācijas bundeslīgas mačā mājās ar 65:59 pārspēja Oldenburgas EWE. Ludvigsburgas komanda vēsta, ka Skuja šajā spēlē tika pie savainojuma pirmā puslaika izskaņā.
"Toms guvis potītes sastiepumu un, par laimi, nav lūzuma. Pēc sākotnējās imobilizācijas ar atbilstošu terapiju palīdzēsim viņam atgriezties treniņos pēc iespējas ātrāk, " paziņojumā norādīja komandas ārsts Floriāns Langhofs. Skuja varētu atgriezties ierindā pēc desmit līdz 14 dienām, taču, visticamāk, izlaidīs nākamo spēli, kas paredzēta 22. novembrī, un tādējādi viņš laukumā varēs doties pēc izlašu pārtraukuma decembra sākumā.
Tas var arī nozīmēt, ka Skuja nebūs pieejams Latvijas basketbola izlasei, kam novembra beigās un decembra sākumā paredzētas divas pirmās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles pret Nīderlandi savā laukumā un Austriju izbraukumā. Tās kļūs par debijas spēlēm jaunajam trenerim Sito Alonso, kurš amatā nomainījis Luku Banki.
23 gadus vecais basketbolists pēc sezonas sākuma "Rīgas zeļļos" oktobra beigās pievienojās Vācijas vienībai "Riesen". Viņš Ludvigsburgas komandas rindās aizvadījis divus mačus. "Riesen" ar četrām uzvarām sešās spēlēs turnīra tabulā atrodas sestajā pozīcijā.