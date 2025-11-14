Latvijas hokeja izlases kandidāts Martins Laviņš.
Hokejs
Šodien 09:40
Martins Laviņš pēkšņi tiek iekļauts Špenglera kausa dalībnieku vidū
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Martins Laviņš iekļauts Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandas sastāvā dalībai decembra nogalē Šveicē gaidāmajā Špenglera kausa izcīņā.
Šādā formātā NCAA Špenglera kausā tiks pārstāvēta pirmo reizi ar komandu, kas izveidota no pirmās divīzijas universitāšu spēlētājiem. Laviņš pārstāv Ņūhempšīras Universitāti, un šosezon divās spēlēs iekrājis divus punktus (1+1).
Bez šīs komandas šosezon Špenglera kausā cīnīsies mājiniece "Davos", Kanādas komanda, "Fribourg-Gotteron", Helsinku IFK un Prāgas "Sparta", kuru pārstāv latviešu uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals.
Špenglera kauss, kas šogad tiks aizvadīts 97. reizi vēsturē, ir vecākais Eiropas klubu turnīrs. Pa 16 reizēm kausu ir izcīnījusi Kanādas izlase un "Davos", bet septiņas reizes ir uzvarējusi Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt 1949. gadā.