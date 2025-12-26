Gandrīz divi miljardi dolāru! "Powerball" Ziemassvētku loterijā laimēta otra lielākā summa ASV vēsturē
Kāds laimīgais amerikānis Ziemassvētkos pēkšņi papildinājis miljardieru klāstu, “Powerball” loterijā iegūstot galveno laimestu 1,817 miljardu ASV dolāru apmērā. Tas ir otrs lielākais loterijas laimests ASV vēsturē.
Uzvarētājs, kura identitāte pagaidām nav publiski atklāta, laimīgo biļeti iegādājās degvielas uzpildes stacijā netālu no Litlrokas pilsētas Arkanzasas štatā. 24. decembra izlozes laimīgie skaitļi bija 4, 25, 31, 52, 59, bet “Powerball” skaitlis — 19.
Ja jaunais superbagātnieks gribēs saņemt pasakaino naudu uzreiz, viņš saņems 834,9 miljonus dolāru, protams, no tiem atvelkot nodokļus. Ja viņš gribēs saņemt visu laimestu, to viņam izmaksās pa daļām 30 gadu laikā pēc nodokļu nomaksas.
Laimīgā biļete tika pārdota “Murphy USA” degvielas uzpildes stacijā Kabotas pilsētā, ceturtdien paziņoja Arkanzasas loterijas amatpersonas. Laimīgajam uzvarētājam ir 180 dienas, lai pieteiktos laimestam.
Bešā nepaliks arī laimīgās biļetes pārdevēji. Arkanzasā veikali, kas pārdod laimīgo biļeti, saņem 5% pamata komisijas maksu par biļetes pārdošanu, kā arī 1% pārdošanas komisiju no naudas balvas summas, kas nepārsniedz 50 000 ASV dolāru, paziņoja “Arkansas Lottery” izpilddirektore Šarona Stronga. Šajā gadījumā Kabotas “Murphy USA” degvielas uzpildes stacija saņems 50 000 ASV dolāru prēmiju.
Arkanzasa ir viena no tiem ASV štatiem, kas ļauj galveno laimestu ieguvējiem kādu laiku palikt anonīmiem. Štata likums ļauj vairāk nekā 500 000 dolārus laimējušajai personai saglabāt anonimitāti trīs gadu laikā, taču valsts amatpersonām un viņu otrās pakāpes radiniekiem sava personība jāatklāj sešu mēnešu laikā. Tiesa, ja laimests pārsniedz vienu miljonu dolāru, šim cilvēkam savs pieteikums ir jāiesniedz personiski.
Arī vairāki citi štati, piemēram, Florida, Ņūdžersija un Džordžija piedāvā līdzīgu aizsardzību. Iespēja palikt anonīmam nav tikai privātuma jautājums — tā var būt arī drošības un finansiālās izdzīvošanas lieta. Laimētāji bieži saskaras ar draudiem un neatlaidīgiem lūgumiem pēc naudas. Pat bez ārēja spiediena pēkšņā bagātība dažus veiksminiekus ir finansiāli sagrāvusi, ja viņi nav bijuši gatavi to pārvaldīt, norāda “CNN Business”. Finanšu eksperti iesaka laimētājiem nekavējoties izveidot juristu un finanšu konsultantu komandu, kuriem ir pieredze darbā ar ļoti turīgiem klientiem. Tikpat svarīgi, pēc viņu teiktā, ir piesaistīt arī garīgās veselības speciālistu, lai palīdzētu tikt galā ar psiholoģisko satricinājumu, ko rada pēkšņi uz galvas nokritusī bagātība.
Jāpiebilst, ka vislielāko bagātību 2,04 miljardu dolāru apmērā 2022. gada 7. novembrī laimēja kāds Edvins Kastro, kurš laimīgo biļeti iegādājās Kalifornijas štata Altadenā. Toreiz laimīgie skaitļi bija 10, 33, 41, 47, 56 un “Powerball” skaitlis 10. Viņš nolēma negaidīt pilna laimesta izmaksu un saņēma čeku par 997,6 miljoniem dolāru. Drīz pēc tam viņš par 250 000 dolāriem nopirka baltu “Porsche”, iegādājās trīs luksusa īpašumus, to skaitā par 3,8 miljoniem dolāru iegādājās māju Malibu, kas pēc nepilna pusotra gada nodega postošajos Kalifornijas mežu ugunsgrēkos.