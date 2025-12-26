Ziemassvētkos liesmas izposta mākslinieces Diānas Dimzas-Dimmes māju, nelaimē lūdz sabiedrības palīdzību
Liela nelaime notikusi māksliniecei Diānai Dimzai-Dimmei, kuras māja smagi cietusi ugunsgrēkā. Par to pavēstījusi Žaņa Lipkes muzeja direktore Lolita Tomsone, sociālajā vietnē "Facebook" publicējot lūgumu palīdzēt māksliniecei
"Ir laiks vienam labam darbam, jo posta lietas notiek arī Ziemassvētkos. Mums jāpalīdz māksliniecei Dianai Dimzai Dimmei, kuras mājās tikko bija ārprātīgs gāzes ugunsgrēks. Viņa ir dzīva, izskrēja no mājas vienā naktskreklā, bet ar apdegušu roku. Mājās nav ne ūdens, ne elektrības, kuru tagad kaimiņš puslīdz mēģina sataisīt, bet vajag meistaru pārējiem darbiem. Ziemā bez siltuma ir grūti. Jēzum pietika ar silīti un kūtiņu un visu pasauli, bet cilvēkam vajag mājas!" teikts Tomsones vēstījumā. "Diāna visu dienu tīrījusi milzu sodrēju un dubļu kārtu, uguns postījumus, kaut pēc operācijas neko nedrīkst ne celt, ne nest. Diāna lūdz paturēt viņu jūsu lūgšanās, bet būtu labi arī saziedot naudu. Kontu pieliku pirmajā komentārā, norādiet, ka tas ir ziedojums. Paldies!"
Māksliniece Diāna Dimza-Dimme ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu, viņa regulāri rīko personālizstādes Latvijā un ārzemēs.
Viņas vectēvs bija latviešu olimpietis desmitcīņā, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Dimza (1906-1941), kurš piedalījās Losandželosas un Berlīnes olimpiskajās spēlēs, bet 1941. gadā viņu nogalināja padomju okupanti.