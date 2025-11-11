Basketbols
Šodien 18:56
Dončiču aizmainījušajam "Mavericks" ģenerālmenedžerim Harisonam parādīs durvis
Niko Harisons neturpinās darbu kā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" ģenerālmenedžeris, vēsta ASV mediji.
Harisons par "Mavericks" ģenerālmenedžeri kļuva 2021. gada vasarā, kad komandas sastāvā vēl bija latvietis Kristaps Porziņģis. Viņa darbības laikā "Mavericks" šķīrās no slovēņu superzvaigznes Lukas Dončiča, kurš maiņas darījumā nonāca Losandželosas "Lakers" komandā.
Jauno sezonu dalasieši sākuši ar trīs uzvarām 11 spēlēs, kas dod pirmspēdējo, 14. pozīciju Rietumu konferencē.
Pirms tam Harisons ilgstoši strādāja sporta apģērbu ražotājā "Nike" un bija šīs kompānijas Ziemeļamerikas basketbola sporta mārketinga nodaļas viceprezidents. Strādājot "Nike", Harisonam izveidojās labas attiecības ar vairākām līgas zvaigznēm.