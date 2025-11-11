Basketbols

Dončiču aizmainījušajam "Mavericks" ģenerālmenedžerim Harisonam parādīs durvis

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Niko Harisons neturpinās darbu kā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" ģenerālmenedžeris, vēsta ASV mediji. 

Dončiču aizmainījušajam "Mavericks" ģenerālmenedže...

Harisons par "Mavericks" ģenerālmenedžeri kļuva 2021. gada vasarā, kad komandas sastāvā vēl bija latvietis Kristaps Porziņģis. Viņa darbības laikā "Mavericks" šķīrās no slovēņu superzvaigznes Lukas Dončiča, kurš maiņas darījumā nonāca Losandželosas "Lakers" komandā.

Jauno sezonu dalasieši sākuši ar trīs uzvarām 11 spēlēs, kas dod pirmspēdējo, 14. pozīciju Rietumu konferencē.

Pirms tam Harisons ilgstoši strādāja sporta apģērbu ražotājā "Nike" un bija šīs kompānijas Ziemeļamerikas basketbola sporta mārketinga nodaļas viceprezidents. Strādājot "Nike", Harisonam izveidojās labas attiecības ar vairākām līgas zvaigznēm.

Tēmas

Kristaps PorziņģisASVNBALuka DončičsNikeDalasas MavericksLosandželosas "Lakers"

Citi šobrīd lasa