Latvijas futbola izlasei neizšķirts pārbaudes mačā ar Ziemeļmaķedoniju
Latvijas futbola izlase ceturtdien pārbaudes cīņā Skopjē spēlēja neizšķirti 0:0 ar Ziemeļmaķedoniju.
Jāpiemin, ka spēlē tika labots kāds izlases rekords, proti, aizsargs Andrejs Cigaņiks šodien aizvadīja savu 60. spēli pēc kārtas Latvijas izlases sastāvā. Pirmo 60 spēļu sērijas maču aizsargs aizvadīja 2020. gada 3. septembrī, Latvijas valstsvienībai savā laukumā Nāciju līgas spēlē spēlējot 0:0 ar Andoru. Šī Cigaņikam bija 68. spēle Latvijas izlasē, šajā laikā gūstot četrus vārtus.
Pirmais bīstamais sitiens pa vārtiem spēlē bija 14. minūtē, kad Milana Ristovska raidījumu no metriem 20 atvairīja Latvijas izlases vārtsargs Rihards Matrevics. 24. minūtē laba iespēja gūt vārtus bija Vladislavam Gutkovskim, taču pēc Andreja Cigaņika centrējuma no kreisās puses Gutkovskis, būdams viens pats pretinieku soda laukuma vidū, raidīja bumbu virs pārliktņa.
28. minūtē pēc brīvsitiena izspēles bīstamu raidījumu no tuva attāluma atvairīja Matrevics. 37. minūtē pēc Roberta Savaļnieka centrējuma no labās puses bumbu ar kāju no tuva attāluma vārtu kreisajā stūrī sita Gutkovskis, taču mājinieku vārtsargs Stole Dimitrijevskis ar kāju bumbu atvairīja.
40. minūtē Matrevics vēlreiz atvairīja bumbu, kas pēc sūra sitiena izpildes un Nikolas Serafimovs sitiena ar galvu lidoja vārtu kreisajā stūrī. 57. minūtē Matrevics atvairīja Elmina Rastodera sitienu no tuva attāluma. 70. minūtē ar sitienu ārpus soda laukuma pa mājinieku vārtu pārliktni trāpīja Jānis Ikaunieks. Otrajā puslaikā komandas veica pa sešām spēlētāju maiņām, bet vārti gūti netika.
Svētdien Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas noslēgumā cīnīsies ar Serbiju. Tā kā Latvijas izlase spēlē grupā ar nepāra skaita komandu, tā aizvada pārbaudes maču.
Salīdzinājumā ar oktobra nometnes izsaukumu šoreiz Latvijas izlasē ir no savainojuma atlabušais Bruno Melnis. Traumu dēļ komandai joprojām nevar palīdzēt Kristers Tobers un Roberts Uldriķis, tāpat veselības problēmas ir arī Dario Šitam un Renāram Varslavānam. Latvijas izlase FIFA rangā ieņem 139., bet Ziemeļmaķedonija - 65. vietu. Abas izlases savā starpā ir spēkojušās piecas reizes, un visās Latvija zaudējusi.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Bruno Melnis ("Liepāja").