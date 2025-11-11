Čehijas basketbolista Vita Krejči karjeras vakarā Porziņģis "Hawks" uzvaru sekmē ar 20 punktiem
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 20 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, palīdzot Atlantas "Hawks" komandai izbraukumā pārspēt Losandželosas "Clippers" vienību.
"Hawks" mača otrajā ceturtdaļā atspēlēja 17 punktu deficītu un svinēja otro panākumu pēc kārtas ar 105:102 (19:29, 33:23, 27:24, 26:26). Abām komandām bija iztrūkumi sastāvos - "Hawks" nevarēja palīdzēt Trejs Jangs (turpina atlabt no ceļgala traumas) un Nikeils Aleksandrs-Vokers (izlaida otro spēli muguras sāpju dēļ), savukārt "Clippers" maču aizvadīja bez Kavai Lenarda (potītes savainojums) un Bredlija Bīla (gurna savainojums).
Porziņģis laukumā pavadīja 26 minūtēs un 22 sekundes, kurās realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, četrus no septiņiem divpunktu metieniem un visus deviņus soda metienus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, piecas personīgās piezīmes un sliktākais +/- rādītājs komandā -14.
Lielisku spēli "Hawks" rindās aizvadīja Vits Krejči, kurš realizēja astoņus no desmit tālmetieniem un kopumā sakrāja 28 punktus, kas ir viņa personīgais rekords. Vēl uzvarētāju sastāvā ar 16+10 un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džeilens Džonsons.
"Clippers" no piektā zaudējuma pēc kārtas neglāba Džeimsa Hārdena "triple double" - NBA rekordists šajā rādītājā sakrāja 35 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 11 rezultatīvas piespēles. Ivica Zubacs mājinieku sastāva atzīmējās ar 13+12, bet pa 11 punktiem guva Deriks Džounss jaunākais un Kriss Danns.
"Hawks" ar sešām uzvarām 11 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, viesos tiekoties ar Sakramento "Kings" vienību.